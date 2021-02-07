Пашаев объяснил, зачем Ефремова вывезли из колонии в Москву

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему актера перевели в Москву. Он считает, что тот вновь должен дать показания.

Пашаев предположил, что осужденного за ДТП со смертельным исходом Ефремова доставили в столицу для очной ставки. Он уверил, что все зависит от того, какие показания даст актер в ходе следствия. «Если он скажет все как есть, то дело закроют. Если начнет фантазировать, будет разбирательство», — посчитал юрист.

В беседе с журналистами газеты «Московский комсомолец» он заявил, что настаивает на честности свидетельских показаний. Пашаев также уверен, что на актера давят.

«Никто не мешал допросить его в колонии по поручению следователя, но кому-то понадобилось мотать его по этапу. Однако его повезли в Москву, чтобы додавить это дело о лжесвидетельстве», — так прокомментировал перевод осужденного Пашаев.

В пятницу, 5 февраля, во ФСИН раскрыли причину перевода Ефремова из колонии в Белгородской области, где ранее он отбывал свое наказание, в Москву. В ведомстве сообщили что осужденного переместили в один из следственных изоляторов Москвы для участия в ходе следствия.

Ранее МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не находился за рулем своего автомобиля.

Ефремов оказался в тюрьме после того, как 8 июня в центре Москвы попал в аварию. Актер был пьян и вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в фургон. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов.