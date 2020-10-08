Российским компаниям предсказали новые увольнения. В безопасности только «продажники»

Каждая пятая компания России планирует уволить часть сотрудников, если снова введут жесткие ограничения. Первыми это сделают уже пострадавшие от пандемии отрасли — общепит, фитнес, непродуктовый ретейл. Чтобы, в случае сокращения, побыстрее найти новую работу, эксперты советуют заранее повысить уровень профессионализма. Тем более что есть одна профессия, обладателям которой сокращения, кажется, не грозят.

К концу года каждый пятый работодатель (22%) планирует сократить численность сотрудников, 11% пойдут на снижение зарплат, пишут «Известия» со ссылкой на опрос HeadHunter. С начала пандемии в 47% организаций уже прошли увольнения. Места потеряли около 68% специалистов. У 37% оставшихся работников упали заработки.

По мнению экспертов, сокращения последуют, если вторая волна коронавируса окажется такой же жесткой, как первая. Ситуация на рынке труда еще не стабилизировалась. Некоторые отрасли не восстановили деятельность и прибыль до докризисного уровня.

Ухудшение настроений работодателей отметили и в SuperJob. К концу августа просевший на 60% набор персонала было восстановился, и в сентябре даже наблюдался прирост найма в 7%. Но в октябре количество открытых вакансий снова стало падать.

В январе 2020 года в России было около 3,5 миллиона безработных. В августе их количество увеличилось до 4,8 миллиона человек. Уровень безработицы вырос с 4,7 до 6,4%. Наибольшее количество ищущих новое место раньше трудились в отраслях бытового обслуживания, торговли, транспортной и административных сферах.

Уволят — не уволят

Первыми персонал сократят те, кому запретят работать, пояснил «360» директор и основатель SuperJob Алексей Захаров. Но в целом по рынку ситуация, когда 20% работодателей планируют сократить людей, а 80% — нет, близка к норме. Основные массовые увольнения уже прошли во время или сразу после первого локаута.

«Если дополнительно каких-то жестких ограничений на работу организаций не будет, то есть прямого запрета на работу, который в течение полутора месяцев существовал для многих организаций, массовых сокращений не будет. Если же это повторится — экономике настанет конец», — считает Захаров.

Если из-за второй волны коронавируса снова введут карантин, то ресторанный бизнес закроется и арендаторы помещений больше не откроются, сообщил «360» руководитель кадрового агентства Петр Дьяковский. Выживут только владельцы недвижимости с налаженной доставкой, да и то не все. То же самое произойдет с фитнес-центрами и другими обслуживающими организациями, которые не могут работать удаленно.

В беседе с «360» руководитель собственной «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская пояснила, что в первую очередь увольнения коснутся сотрудников уже пострадавших от коронавируса сфер. Это непродуктовый ретейл и аренда недвижимости. Да и в целом практически все работодатели на 30–50% сократят штат. Не беспокоиться в этой связи можно только «продажникам», которые приносят компаниям быстрые деньги.

Повысить шансы

Второй локаут для рынка труда будет подобен «взрыву ядерной бомбы», подготовиться к которому невозможно, уверен Захаров. Остается только повышать мастерство и навыки на текущем рабочем месте. Профессионализм, по его мнению, является лучшей защитой от кризисов. Такие сотрудники даже в сложные в экономическом плане времена достаточно быстро находят новое место.

«Для каждой отрасли есть свои способы повышения квалификации. Курсы, конференции, специальная литература, если мы говорим о белых воротничках. Если мы говорим о синих воротничках, существуют наставники, которые работают лучше, имеют более высокий разряд. Идем, учимся. Только так, и больше никак», — подчеркнул Захаров.

По мнению Владимирской, самый надежный шанс сохранить работу имеют те, кто заранее обратится к профессиональным кадровым консультантам. Увольняться сразу при этом не стоит. Искать новое место, переучиваться или прокачивать навыки лучше параллельно с имеющейся работой.

«Сейчас самое главное — понять, насколько вы находитесь в зоне риска. Это зависит от индустрии, в которой вы работаете, и состояния компании. Насколько она готова пережить вторую волну. Если вы чувствуете, что в зоне риска, нужно немедленно бежать к карьерному консультанту, потому что эти деньги окупаются с первой зарплаты. Выяснять, что в вас самое ценное, и следовать рекомендациям, которые он даст», — добавила Владимирская.

Если же обращаться к платному консультанту не хочется, то даже в пандемию, отметила она, можно без особых проблем найти место менеджера по продажам. По данным Дьяковского, в разгар пандемии торговые компании продолжали нанимать людей в кол-центры, отделы логистики и другие.

«Если человек не имеет квалификации, то есть работа, которая оплачивается по часам. Голова там не нужна. Это уборщики разные, комплектовщики… На любую неквалифицированную работу всегда есть очень большой спрос», — сказал Захаров.