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    02 октября 2020, 12:25

    Оставшихся без работы из-за пандемии пригласили на программы профобучения

    Алена Макаренко

    Появились программы профессионального обучения для россиян, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса или ищут новое место. Их запустило Министерство просвещения РФ, сообщил сайт News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Оставшихся без работы из-за пандемии пригласили на программы профобучения

    Проект призван поддержать соотечественников в сфере занятости и предоставить им возможность получить дополнительные профессиональные навыки. Гражданам дают возможность освоить новую специальность и оказаться востребованными на рынке труда.

    Минпросвещения запустило проект совместно с Рособрнадзором, Рострудом и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

    В проекте участвуют все регионы России. Каждый из них выделил приоритетные для местных жителей профессии. Больше всего направлений переподготовки предлагается в столице, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской и Самарской областях, а также в Башкирии и Татарстане.

    Поучаствовать в программе могут россияне, оказавшиеся под угрозой увольнения, а еще выпускники вузов и те, кто ищет работу. Они пройдут обучение на базе колледжей. Планируется, что к началу 2021 года в рамках этих программ знания получат более 110 тысяч человек.

    Новости SMI.FM