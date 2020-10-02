Оставшихся без работы из-за пандемии пригласили на программы профобучения

Проект призван поддержать соотечественников в сфере занятости и предоставить им возможность получить дополнительные профессиональные навыки. Гражданам дают возможность освоить новую специальность и оказаться востребованными на рынке труда.

Минпросвещения запустило проект совместно с Рособрнадзором, Рострудом и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

В проекте участвуют все регионы России. Каждый из них выделил приоритетные для местных жителей профессии. Больше всего направлений переподготовки предлагается в столице, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской и Самарской областях, а также в Башкирии и Татарстане.

Поучаствовать в программе могут россияне, оказавшиеся под угрозой увольнения, а еще выпускники вузов и те, кто ищет работу. Они пройдут обучение на базе колледжей. Планируется, что к началу 2021 года в рамках этих программ знания получат более 110 тысяч человек.