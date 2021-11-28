Номера без владельцев отключат 1 декабря. Удар по мошенникам может задеть простых россиян

Начиная с 1 декабря в России заблокируют все корпоративные SIM-карты, не зарегистрированные в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА). Закон вступил в силу еще 1 июня 2021 года, но операторам и компаниям дали время для регистрации. Изменения в законе «О связи» должны прекратить работу «серых» SIM-карт, которые используют телефонные мошенники. Но без связи могут остаться и те, кто покупал SIM-карты с рук.

Инструкция по применению

Регистрацию корпоративной SIM-карты проводит руководитель компании на сайте госуслуг, в разделе «Регистрация и активация корпоративных SIM-карт». Заявление можно заполнить вручную или передать заполненный по образцу файл в формате CSV. В заявлении о регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, название оператора, анкетные данные сотрудника, дату рождения и паспортные данные.

Активирует корпоративную SIM-карту уже сам сотрудник. В личный кабинет ему придет сообщение о том, что на его имя зарегистрировали корпоративный номер. Работнику остается только проверить данные и подтвердить получение карты.

Госуслуги направляют эти данные оператору связи для сравнения со сведениями, ранее полученными от работодателя. Если данные совпали, то номер активируется. Такую процедуру нужно провести по всем корпоративным SIM-картам, выданным до 1 июля 2021 года. Данные по выданным после этого срока SIM-картам регистрируются автоматически.

Минцифры сообщило, что с июня количество подтвержденных корпоративных SIM-карт, а также карт для М2М-устройств составило 13,3 миллиона.

Борьба с «серым» рынком

Основная задача регистрации корпоративных SIM-карт — это борьба со спам-звонками и телефонными мошенниками, которые продолжают названивать россиянам. Как пояснил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, ведущие операторы связи направили корпоративным абонентам SMS-напоминание о необходимости провести в установленный срок регистрацию номеров.

«Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ретейл и прочие) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают SIM-картами», — подчеркнул представитель ведомства.

Шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации Леонтий Букштейн в беседе с «360» заявил, что, по данным прошлого года, в России насчитывалось более 10 миллионов «серых» SIM-карт. По его словам, недобросовестные компании закупали их под видом корпоративных номеров, а потом продавали россиянам с рук без предъявления паспорта.

«Бизнес был хорошо налажен, но в прошлом году решили положить этому конец и власти потребовали у операторов провести идентификацию всех абонентов», — напомнил он.

Поправки в закон «О связи», по которому корпоративные SIM-карты прекратят работать, — это дополнительная мера, чтобы остановить использование безымянных номеров для спам-звонков и телефонных афер. Но одной блокировки, по словам эксперта, недостаточно.

У злоумышленников на руках могут оставаться еще несколько миллионов неактивированных SIM-карт. Все эти номера операторы должны проверить, отключить и ввести в легальный оборот. Но это потребует много сил и времени.

По оценке генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, нововведение не ликвидирует нежелательные телефонные звонки. Злоумышленники смогут использовать SIM-карты из республик бывшего СССР, где их можно купить без паспорта.



Также проблемы могут возникнуть у простых людей, которые давно пользуются корпоративными SIM-картами. Они могли купить у самих предприятий, которые решили ими больше не пользоваться, у уличных продавцов или сохранить корпоративный номер после ухода из фирмы. Не исключено, что после 1 декабря все эти абоненты могут остаться без связи.

Выход из такой ситуации один: самостоятельно зарегистрировать SIM-карту на госуслугах. Для этого нужно знать название компании, на которую оформлена SIM-карта, и ее ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика можно найти в открытом доступе, если знать юридическое название организации, на которую оформлен номер.

Еще одна проблема, которая пока остается нерешенной, — это регистрация корпоративных М2М SIM-карт, которые стоят в банкоматах, камерах и другой технике. Их также нужно регистрировать на конкретное физическое лицо. Но для этого нужно быть уверенным, что сотрудник, на которого будет оформлена SIM-карта, не уволится через месяц.

Постоянная перерегистрация М2М SIM-карт возложит на бизнес дополнительные сложности. Крайний срок регистрации этих карт пока отложили до 1 марта 2022 года. За это время законодатели придумают другой выход.