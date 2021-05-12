Регистрацию М2М SIM-карт продлили на три месяца. Как работает эта технология

Российские операторы связи, начиная с 1 июня, получат три месяца для регистрации SIM-карт Machine to machine (М2М) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это решение было необходимо, иначе компании, закупающие их тысячами, не смогли бы применить симки в банкоматах и терминалах.

Технология М2М

М2М SIM-карты используются для передачи данных. Их используют в банкоматах, системах видеонаблюдения, терминалах для оплаты картой в магазине. Поставщики коммунальных услуг устанавливают их в свои счетчики для передачи данных. Об этом «360» рассказал генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«М2М — это обычная SIM-карта, только установлена на счетчик и передает не голосовые вызовы, а интернет-данные: показатели, транзакции перевода средств и так далее», — пояснил он.

Эксперт отметил, что обычно компании закупают сразу несколько тысяч М2М SIM-карт для оборудования своей техники. Но вступающий в силу закон требует, чтобы все подключенные SIM-карты прошли регистрацию.

«Вот тут и есть момент, который не позволяет, как при покупке простой SIM-карты, предъявлять паспорт человека. Здесь необходимо провести определенный уровень технологической и юридической проработки. На это выделили эти каникулы, чтобы привести все в соответствии с законодательством», — рассказал Денис Кусков.

Он отметил, что простым гражданам М2М SIM-карты ни к чему. Для умных счетчиков или устройств умного дома они могут пользоваться простыми SIM-картами, которые вставляются в телефон.

Недоступный ЕСИА

С 1 июня в России вступают в силу поправки к закону «О связи», направленные на борьбу с «серыми» SIM-картами. Согласно документу, все подключенные юридические лица должны вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) данные пользователей SIM-карт.

Как сообщил «Коммерсант», операторы указали, что компании, купившие у них М2М SIM-карты, сделать это не могут. Такая возможность отсутствует в самой системе.

При этом для обычных корпоративных SIM-карт эту норму перенесли на 30 ноября, но на М2М она не распространяется. Из этого следует, что оказание услуг по передаче данных с устройств с 1 июня будет незаконным.

Кроме того, после 1 декабря операторы должны самостоятельно проверить данные в ЕСИА. Если в системе не будет нужных сведений от юридических лиц или они окажутся недостоверными, то их SIM-карты отключат. Следить за выполнением закона должен Роскомнадзор.

Время для регистрации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило, что по просьбе операторов введет переходный период. В течении трех месяцев после вступления поправок в силу М2М SIM-карты можно зарегистрировать в ЕСИА.

«Будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», — привело цитату пресс-службы министерства РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что учли предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения поправок.

Как сообщила газета «Известия», операторы оценили предложение Минцифры.

В пресс-службе Tele2 сообщили, что поддерживают отсрочку по передаче сведений об М2М SIM-картах. Но там отметили, что логичным было бы перенести регистрацию на конец ноября, как это сделали для корпоративных SIM-карт.

В пресс-службе «Мегафона» заявили, что рассчитывают на появления дополнительных подзаконных актов, которые определят, как будет действовать новые правила.