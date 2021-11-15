Аналитик объяснил, спасет ли регистрация корпоративных сим-карт на «Госуслугах» от спамных звонков

С 1 декабря в России отключат все корпоративные сим-карты, которые не пройдут регистрацию на портале «Госуслуги» до этого времени, написали СМИ. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «360», можно ли таким образом избавиться от спама.

По его словам, новая мера не сможет уберечь россиян от спам-звонков. Это невозможно осуществить по нескольким причинам.

«Во-первых, звонки часто поступают из-за рубежа. Кроме того, в Россию можно ввезти карты из других стран бывшего СССР. Также все еще остается возможность купить сим-карту без предъявления паспорта — например, на вокзалах», — отметил Денис Кусков.

Гендиректор TelecomDaily добавил, что около половины всех корпоративных симок страны уже зарегистрировали на «Госуслугах». Оставшиеся сим-карты, данные которых не спешат вносить на портал, могут быть просто не нужны компаниям. Однако возможна и другая ситуация — если сим-карту перепродали третьим лицам, не имеющим отношения к компании, по корпоративным тарифам.

Не все владельцы симок хотят раскрывать свои личности, поэтому они не регистрируют их на портале. Таким пользователям «отрубят» связь после 1 декабря. Однако владельцы сим-карт все еще смогут внести данные на «Госуслуги». После «запоздалой» регистрации карточка заработает снова.