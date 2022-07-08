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    08 июля 2022, 17:01

    Незавершенные дела Синдзо Абэ. Он разбудил экономику Японии, но не успел договориться с Россией о мире

    Синдзо Абэ спас экономику Японии и наладил отношения с Россией

    Анатолий Минкин

    Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения. За время работы на посту главы правительства политик реформировал экономику страны после десятилетий застоя, добился расширения полномочий сил самообороны Японии и вел активные переговоры с Россией для подписания мирного договора. Перед отставкой политик отмечал, что многое сделать не успел.

    Незавершенные дела Синдзо Абэ. Он разбудил экономику Японии, но не успел договориться с Россией о мире

    Толчок экономики

    Карьеру Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии можно разделить на два этапа. В первый раз он работал главой правительства с 2006 по 2007 год, но ушел из-за обострившейся болезни. Он вернулся в 2012 году, чтобы остаться на восемь лет. Это — самый длительный срок на посту премьер-министра в истории страны.

    Незавершенные дела Синдзо Абэ. Он разбудил экономику Японии, но не успел договориться с Россией о мире | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Свой второй срок во главе правительства Абэ начал со спасения экономики. В начале 90-х в стране начался массовый долговой кризис. Экономика на два десятилетия погрузилась в стагнацию.

    Программу реформ «Три стрелы» Абэ представил спустя несколько недель после вступления в должность. По его указанию начались дополнительные вливания средств, вложения в инфраструктуру, создание особых экономических зон и привлечение инвесторов. Журналисты назвали реформы нового премьера «Абэномикой». Принятые меры дали толчок к выходу из кризиса и началу нового экономического роста. Но для достижения докризисных показателей Японии еще далеко.

    Внешняя политика

    За второй премьерский срок Синдзо Абэ в общей сложности посетил 176 стран. Сам он называл свою программу «дипломатия с видом на земной шар». Под его руководством Япония провела саммит G7 в городе Исэ-Сима в 2016 году, а спустя три года в Осаку приехали лидеры стран G20.

    Под руководством Абэ правительство внесло в конституцию страны четыре поправки, одна из которых предусматривала расширение сил самообороны Японии. После окончания Второй мировой войны страну лишили права иметь собственную армию.

    Незавершенные дела Синдзо Абэ. Он разбудил экономику Японии, но не успел договориться с Россией о мире | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»

    Буквально через год после вступления в должность премьер-министра Абэ подал заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Тогда еще никто не думал, что соревнования придется проводить на год позже с жесткими карантинными ограничениями.

    На церемонии закрытия Летних игр в Рио-де-Жанейро Синдзо Абэ предстал в образе водопроводчика Марио из одноименной японской игры.

    Так он принял у Бразилии эстафету на проведение летних Олимпийских игр в Японии.

    Отношения с Россией

    Россия занимала особое место в политической карьере Синдзо Абэ. Он считал, что должен добиться подписания мирного договора и решить вопрос с Курильскими островами. Он продолжил работу отца Синтаро Абэ, который занимал пост министра иностранных дел Японии в 80-х годах и работал над улучшением отношений с СССР.

    «Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться [в переговорах по Курилам и мирному договору] и поставить точку в этом вопросе», — заявлял Абэ в интервью.

    С президентом России Владимиром Путиным японский политик встречался почти 30 раз, договариваясь о развитии сотрудничества в сфере торговли, экономики, энергетики и инвестиций. Кроме того, благодаря договоренностям Путина и Абэ японцам разрешили посещать Курильские острова в рамках безвизовых поездок.

    Незавершенные дела Синдзо Абэ. Он разбудил экономику Японии, но не успел договориться с Россией о мире | Изображение 3Источник фото: пресс-служба Кремля

    Практически на каждой встрече с президентом России премьер-министр Японии поднимал вопрос о мирном договоре между странами. Но несмотря на продолжение переговоров, этот вопрос так и не решился. Россия не согласилась с требованием передать острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вошедшие в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

    В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья. Он заявил, что очень сожалеет, что не успел решить ряд важных вопросов, ключевым из которых он назвал мирный договор с Россией.