Незавершенные дела Синдзо Абэ. Он разбудил экономику Японии, но не успел договориться с Россией о мире

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения. За время работы на посту главы правительства политик реформировал экономику страны после десятилетий застоя, добился расширения полномочий сил самообороны Японии и вел активные переговоры с Россией для подписания мирного договора. Перед отставкой политик отмечал, что многое сделать не успел.

Толчок экономики

Карьеру Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии можно разделить на два этапа. В первый раз он работал главой правительства с 2006 по 2007 год, но ушел из-за обострившейся болезни. Он вернулся в 2012 году, чтобы остаться на восемь лет. Это — самый длительный срок на посту премьер-министра в истории страны.

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Свой второй срок во главе правительства Абэ начал со спасения экономики. В начале 90-х в стране начался массовый долговой кризис. Экономика на два десятилетия погрузилась в стагнацию.

Программу реформ «Три стрелы» Абэ представил спустя несколько недель после вступления в должность. По его указанию начались дополнительные вливания средств, вложения в инфраструктуру, создание особых экономических зон и привлечение инвесторов. Журналисты назвали реформы нового премьера «Абэномикой». Принятые меры дали толчок к выходу из кризиса и началу нового экономического роста. Но для достижения докризисных показателей Японии еще далеко.

Внешняя политика

За второй премьерский срок Синдзо Абэ в общей сложности посетил 176 стран. Сам он называл свою программу «дипломатия с видом на земной шар». Под его руководством Япония провела саммит G7 в городе Исэ-Сима в 2016 году, а спустя три года в Осаку приехали лидеры стран G20.

Под руководством Абэ правительство внесло в конституцию страны четыре поправки, одна из которых предусматривала расширение сил самообороны Японии. После окончания Второй мировой войны страну лишили права иметь собственную армию.

Источник фото: РИА «Новости»

Буквально через год после вступления в должность премьер-министра Абэ подал заявку на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Тогда еще никто не думал, что соревнования придется проводить на год позже с жесткими карантинными ограничениями.

На церемонии закрытия Летних игр в Рио-де-Жанейро Синдзо Абэ предстал в образе водопроводчика Марио из одноименной японской игры.

Так он принял у Бразилии эстафету на проведение летних Олимпийских игр в Японии.

Отношения с Россией

Россия занимала особое место в политической карьере Синдзо Абэ. Он считал, что должен добиться подписания мирного договора и решить вопрос с Курильскими островами. Он продолжил работу отца Синтаро Абэ, который занимал пост министра иностранных дел Японии в 80-х годах и работал над улучшением отношений с СССР.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться [в переговорах по Курилам и мирному договору] и поставить точку в этом вопросе», — заявлял Абэ в интервью.

С президентом России Владимиром Путиным японский политик встречался почти 30 раз, договариваясь о развитии сотрудничества в сфере торговли, экономики, энергетики и инвестиций. Кроме того, благодаря договоренностям Путина и Абэ японцам разрешили посещать Курильские острова в рамках безвизовых поездок.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Практически на каждой встрече с президентом России премьер-министр Японии поднимал вопрос о мирном договоре между странами. Но несмотря на продолжение переговоров, этот вопрос так и не решился. Россия не согласилась с требованием передать острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вошедшие в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

В августе 2020 года Синдзо Абэ объявил об отставке по состоянию здоровья. Он заявил, что очень сожалеет, что не успел решить ряд важных вопросов, ключевым из которых он назвал мирный договор с Россией.