Синдзо Абэ умер после покушения. После этого в Японии пересмотрят всю систему безопасности

В Японии убили экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Во время уличного выступления отставного политика в него дважды выстрелил бывший моряк. Напавший заявил, что был недоволен политикой экс-премьера. Эксперты предполагают, что террорист был помешанным. Последний громкий теракт в Японии произошел в прошлом веке. Большинство японцев с уважением относились к Абэ, а в России его помнят как друга.

Нападение моряка

В городе Нара 8 июля на бывшего премьер-министра Японии 67-летнего Синдзо Абэ совершили покушение. По словам очевидцев, во время выступления политика в поддержку Либерально-демократической партии к нему сзади подошел мужчина и выстрелил. Абэ упал только после второго залпа. Раненного в шею экс-премьера в бессознательном состоянии отправили на вертолете в госпиталь. На протяжении нескольких часов медики боролись за его жизнь.

Стрелок не пытался скрыться с места преступления. Его сразу же задержала служба безопасности. Выяснилось, что покушение совершил бывший моряк Сил самообороны Японии — 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. Сейчас его допрашивают в полиции, но уже известно, что он признался в намерении убить Синдзо Абэ, так как был недоволен им лично, но не его политическими убеждениями. Ямагами также заявил следствию, что изготовил несколько пистолетов и взрывчатых веществ. Стрелял моряк из самодельного дробовика, уточнил NHK.

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Отставной политик получил огнестрельное ранение в шею справа. У него также выявили подкожное кровоизлияние в левую часть грудной клетки. В больнице Медицинского университета Нары состояние раненого оценили как критическое: у него отказали легкие и остановилось сердце. Несмотря на все попытки врачей спасти экс-премьера, им это не удалось. Синдзо Абэ скончался.

Самый молодой премьер Японии

Синдзо Абэ родом из довольно известной в политическом мире семьи. Его дед также занимал пост премьер-министра Японии, а отец был министром иностранных дел. Абэ изучал политологию на юридическом факультете, после чего год отучился в США. После возвращения на родину он получил работу в сталелитейной компании. Однако уже через три года отец-министр взял его к себе секретарем и политик начал делать карьеру. Для начала он вступил в Либерально-демократическую партию, которую впоследствии возглавил.

Был избран в палату представителей японского парламента, работал директором отдела социальных дел, занимал пост генерального секретаря Кабинета министров. В 2006 году 52-летний Синдзо Абэ стал самым молодым премьер-министром Японии с 1941 года. Второй раз эту должность он занимал с 2012 по 2020 год, поставив рекорд по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю страны. Оба раза политик оставлял высокий пост по состоянию здоровья.

За время работы в правительстве Абэ неоднократно пытался мирно договориться с Россией по поводу так называемых «северных территорий» — части Курильских островов. Также политик предлагал создать зону открытой и свободной торговли в Тихом и Индийском океанах. Позиции премьера сильно ослабил коронавирус — японцы были недовольны запоздалым введением ограничительных мер. Не всем понравилась и своеобразная экономическая политика — «абэномика» с искусственной девальвацией иены.

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Трагедия для страны

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков рассказал «360», что убийство Синдзо Абэ — настоящая трагедия для Японии, жители которой пребывают в шоке от случившегося. Это экстраординарное событие — серьезных террористических актов до этого в Японии практически не было. Самым громким таким событием стала атака членов «Аум Сенрике»* в 1995 году, когда сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро.

«В Японии терроризма практически нет — хорошо работает правоохранительная система, у нее достаточно тесная связь с жителями страны, японцы ей доверяют. Страна считается одной из самых безопасных. Поэтому нападение на Абэ — событие, выходящее за рамки. Теперь происшествие будут тщательно анализировать, выяснять мотивы человека, который убил экс-премьера», — сказал Казаков.

«Мы видим, что это был публичный террористический акт, потому что это было сделано, во-первых, под камеры, а во-вторых — во время предвыборной агитации в Верхнюю палату, куда Абэ пришел поддержать коллегу. Насколько я понимаю, это было специально сделано как заявление человека, с чем-то не согласного», — добавил Казаков.

Он предположил, что у стрелка могли быть проблемы с психикой, потому что нормальный человек не станет покушаться на чужую жизнь. Сомнительно, чтобы за стрелком кто-то стоял — тогда бывшему моряку не пришлось бы использовать самодельное оружие, отметил Казаков.

Источник фото: NHK

Пересмотреть меры безопасности

Эксперт отметил, что Россия и Япония отличаются разным подходом к безопасности политиков. Японские могут свободно ходить по улицам, общаться с гражданами. На массовых мероприятиях в Японии всегда присутствует полиция, она держит периметр и отслеживает ситуацию, чтобы мероприятие не выходило за рамки закона. В данном случае политики, включая и экс-премьер-министра Абэ, выступали на улице и никакой фильтрации публики там не было, отметил он.

«Он не просто какой-то деятель, он человек высокого уровня, высокопрофессиональный, очень много сделал для Японии и был популярен. За него голосовали, у него была поддержка в обществе. Вероятнее всего, по результатам анализа происшествия японцы сделают выводы и со временем станут уделять больше внимания безопасности политиков. Возможно, какие-то нормы или протоколы безопасности ужесточат», — сказал Казаков.

Он добавил, что Японии очень развита система демократии и там народ принимает решение, поддерживать или нет какую-либо из политических партий страны. При этом в стране ни разу не было ни одного скандала по поводу фальсификации результатов. Теперь же нормальная практика демократического общения политиков и электората подвергнута испытанию угрозой терактов, добавил Казаков.

«Как будут дальше действовать японские правоохранительные органы, сказать сложно», — добавил он.

Дружить с Японией придется по-новому

Политическая ситуация в Японии достаточно стабильная. В стране идут выборы в Верхнюю палату. При этом во всех остальных аспектах у нее, по словам Казакова, есть немало сложностей. Сейчас начали сильно повышаться цены, а так как страна заняла проамериканскую позицию в вопросе Украины и ввела санкции против России, то подорожали и энергоресурсы, добавил Казаков. Все это усугубляется аномальной жарой, хотя к превратностям природы японцам не привыкать.

«Что касается политического вопроса, то обострение ситуации в мире сказалось в том числе и на Японии. Подавляющая часть японцев симпатизирует именно Украине. Тут российские позиции серьезно упали. Эксперты по российско-японским отношениям считают, что происходит обнуление достижений, в которых участвовал Синдзо Абэ», — сказал Казаков.

Он отметил, что экс-премьер более 20 раз встречался с президентом России Владимиром Путиным и создавал условия для развития взаимодействия РФ и Японии. После ухода Абэ с поста премьер-министра дружба между Россией и Японией стала охлаждаться, а события на Украине фактически ее разрушили. В дальнейшем странам придется выстраивать уже другие отношения, базирующиеся на иных основаниях.

* «Аум синрике» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.