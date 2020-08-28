Премьер Японии Абэ второй раз ушел в отставку из-за болезни. Чем он страдает и как это распознать

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку из-за ухудшившегося состояния здоровья. У политика обострился язвенный колит — серьезное заболевание кишечника. 15 лет назад Абэ уже уходил в отставку из-за болезни. Чем опасен язвенный колит и что известно о состоянии Синдзо Абэ, — в материале «360».

О том, что премьер-министр Японии стал слаб здоровьем, говорили на протяжение последних двух недель. Еще 17 августа в СМИ появились сообщения о том, что Синдхо Абэ лег в больницу на медобследование. Это был уже второй визит главы правительства в больницу за несколько месяцев.

Коллега Синдзо Абэ Акира Амари объяснил, что 65-летнему политику необходим отдых, так как из-за переутомлений состояние здоровья Абэ стремительно ухудшалось. О своем решении покинуть пост премьер-министра государства Синдзо Абэ объявил правящему блоку 28 августа.

При этом в начале месяца генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявлял о том, что никаких проблем со здоровьем у главы правительства нет и что он полностью сконцентрирован на своих обязанностях.

Сейчас же ситуация изменилась — Абэ объяснил, что «ему стало сложно исполнять свои обязанности» и что причиной отставки стала «невозможность принимать правильные решения из-за болезни».

История болезни

Синдзо Абэ со школьных лет страдает от язвенного колита. Как рассказала «360» гастроэнтеролог Валентина Касьяненко, это хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки, очень серьезное и тяжелое заболевание, которое остается с человеком на всю жизнь.

«Язвенный колит характеризуется образованием язв и воспалительного процесса в толстом кишечнике. Это приводит к кровотечениям, это очень серьезное заболевание с элементами аутоиммунологии», — объяснила она.

При этом в легкой форме человек может относительно спокойно переносить заболевание — соблюдать диету и постоянно принимать препараты. Однако на протяжении всей жизни больному необходимо периодически обследоваться и менять лекарства, потому что организм может привыкать к ним.

Сложно становится, когда поражается весь кишечник, язвы заживают, но оставляют после себя грубую слизистую — вроде рубцов. Из-за этого кишечник плохо работает — это болевой синдром, проблемы со стулом, анемия, из-за кровопотери снижается гемоглобин Валентина Касьяненко гастроэнтеролог.

В 2007 году Синдзо Абэ был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра из-за обострения язвенного колита, однако его состояние улучшилось и стабилизировалось, так что в 2012 он был снова избран на пост главы правительства.

«Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку как в прошлый свой срок», — заявил Абэ во время объявления о своем уходе.

Ранее в правительстве Японии заявляли, что премьер останется на своем посту до тех пор, пока не будет выбран его преемник. При этом как в 2007 году, так и сейчас Синдзо Абэ покидает пост главы правительства, когда его рейтинги сильно падают.