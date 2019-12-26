Незалежная против. Как Украина отреагировала на первые поезда на Крымском мосту

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту. Первый пассажирский поезд через Керченский пролив проследовал из Петербурга в Севастополь. Как на открытие Крымского моста отреагировали власти Украины и ЕС — в материале «360».

Спустя пять лет железнодорожное сообщение между континентальной Россией и Крымским полуостровом восстановили. Путин проехал по Крымскому мосту в кабине машиниста из Керчи в Тамань. После этого он дал добро на отправление первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. В ночь на 25 декабря состав с первыми пассажирами пересек Крымский мост. Украинские власти отреагировали на это возбуждением уголовного дела по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

«В ходе досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании-перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — сообщает официальный аккаунт «представительства президента Украины в Автономной республике Крым» в Facebook.

В России такой реакцией со стороны Украины не удивлены. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает заведенное уголовное дело «обычной реакцией неадекватной власти».

Им больше ничего не остается делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Все, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашей преуспеваемости Владимир Константинов.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров считает заведение уголовного дела «глупостью» со стороны украинских властей.

«Весь этот цирк, который устраивают украинские власти, дискредитирует саму Украину. Нам не нужно никаких разрешений третьих стран, чтобы наш транспорт перемещался по нашим территориям. Мы понимаем, что подобные провокации будут продолжаться, пока украинская власть не поймет, что эти территории вошли в состав Российской Федерации», — сказал он изданию Nation News.

Сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что на действия властей Украины реагировать не стоит.

«Можно согласиться с теми, кто говорит, что власть на Украине не вполне адекватная. Структуры, которые она насоздавала, а это прокуратура Автономной Республики Крым, представительство президента страны в Крыму, свидетельствуют о неадекватности», — сказал он.

Накануне поездки президента России по Крымскому мосту украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Министерство транспорта России перекрыло сообщение в Керченском проливе с 21 по 24 декабря из-за тестовых запусков поездов.

20.12.2019 года Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение в Керченском проливе на четверо суток. Причиной стало то, что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд! Андрей Клименко руководитель проекта в «Институте Черноморских стратегических исследований».

В сообщении Минтранса России запрета на вход в акваторию Керченского пролива нет, хотя в обозначенные дни он не рекомендовался «в связи с проведением технологических работ» из соображений безопасности.

Реакция за рубежом

В связи с открытием железной дороги на Крымском мосту временно поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо Генсекретарю ООН. Витренко заявил, что действия России нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и принципиально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

В Европейском союзе назвали открытие Россией железнодорожного участка Крымского моста еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. И призвали Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив. Открытие жезнодорожного сообщения с Крымом без согласия Украины является, по мнению Евросоюза, «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».

«Железнодорожное сообщение на Керченском мосту — очередное нарушение суверенитета Украины Россией и продолжение насильственной интеграции нелегально аннексированных территорий Крыма. Кроме того, это ограничивает проход судов в украинские порты, что противоречит международному законодательству», — сообщил у себя в Тwittеr пресс-секретарь дипломатической службы ЕС Петер Стано.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также прокомментировал открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

«Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма», — написал он у себя в Twitter.

В МИД Румынии также сочли открытие железнодорожной части Крымского моста очередным актом нарушения международного права со стороны России.

«Открытие железнодорожного сообщения между континентальной Россией и Крымом на Керченском мосту подтверждает продолжающиеся нарушения Россией международных прав. Румыния вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщается в Twitter ведомства.