Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Поезд проехал две тысячи километров. Путь занял 33 часа. Между Москвой и Симферополем теперь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Их номера — 27 и 28. 25 декабря в Севастополь прибыл первый состав из Санкт-Петербурга. Поезд из столицы России пришли встретить несколько сотен крымчан.

Также на вокзале Симферополя открыли фотовыставку, посвященную истории Крымской железной дороги. Там же прошел торжественный митинг в честь восстановления железнодорожного сообщения.

На торжественную встречу поезда прибыл глава крымского парламента Владимир Константинов. Он заявил, что железнодорожное сообщение даст колоссальные экономические возможности для полуострова и назвал это эпохальным событием.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Он первым проехал по переправе из Керчи в Тамань в кабине машиниста.