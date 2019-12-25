Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против пассажиров поезда в Крым

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией — прим. ред.) зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», — сообщила пресс-служба.

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Видео Подробнее

Напомним, движение по железнодорожным путям Крымского моста официально открылось 23 декабря. В ночь на 25 декабря первый пассажирский поезд пересек Керченский пролив.

Уголовное дело украинской прокуратуры связано с якобы незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины. Отмечается, что максимальное наказание по этой статье составляет пять лет.