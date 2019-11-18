На Украине критическая ситуация с отоплением. А цены на газ только начали расти

На Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением. Виноваты и аварии на станциях, и отсутствие финансирования. При этом Нацбанк страны прогнозирует повышение цены на газ. Несмотря на помощь МВФ и постоянные транши денег, страна оказалась на пороге коммунальной катастрофы.

В городе Новый Раздол на западе Украины без электричества и отопления остались целые районы, сообщили в пресс-службе «Нафтогаза». Причиной стала чрезмерная нагрузка на сети. Под угрозой поставки воды в один из районов города.

Прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новораздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, ремонт не финансировали и практически не проводили. Руководство теплоэлектроцентрали на протяжении пяти месяцев не выплачивало зарплату, из-за чего многие работники уволились. Сейчас их хотят уговорить вернуться обратно.

«Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления. Первая задача — обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Дорого и холодно

Ранее жители одного из многоквартирных домов на проспекте Победы в Киеве перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия тепла. А «Нафтогаз» еще в конце сентября предупредил о проблемах с отоплением из-за долгов за газ у производителей тепла. В неплательщиках числятся 116 организаций из Киева, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Мариуполя, Кривого Рога, Винницы, Харькова и Ивано-Франковска.

Украинцы начали переходить на дрова из‐за высоких цен на газ Подробнее

Как сообщают РИА «Новости», с 2013 по 2018 год украинские власти повысили цены на газ более чем в 10 раз — с 0,72 до 8,5 гривны за кубометр. Это было главным условием МВФ для перечисления Киеву очередного денежного транша. По прогнозам Нацбанка, осенью 2019 года цены подрастут еще на 15%.

Украинский политолог Петр Олещук пояснил «360», что критическая ситуация с отоплением складывается на Украине почти каждый год. Эта зима, по его мнению, мало чем будет отличаться от предыдущей. Чтобы повышение тарифов не ударило по самым незащищенным жителям, властям придется выделить им субсидии. При этом транши МВФ, пояснил он, с решением коммунальных проблем никак не связаны.

«Транши МВФ, в первую очередь, это стабилизация макроэкономических ресурсов. Я бы не говорил, что сейчас Украине грозит катастрофа, потому что не вижу, чем ситуация отличается от предыдущих лет», — заключил он.

«Видели глазки, что покупали»

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал «360», что критическая ситуация с отоплением сложилась не только в Киеве и Новом Раздоле, но и по всей Украине. Вопрос с отоплением не решен в городе Смеле Черкасской области. Коммунальным хозяйством, убежден политик, нужно заниматься системно. Ни старые, ни новые власти этого не делают.

«Кабинет министров снял всякие ограничения на рост тарифов. А это противоречит обязательствам Зеленского, который сказал, что любой кабмин, который не решит задачу по снижению тарифов, уйдет в отставку. И где отставка? Украинцы пожинают плоды недальновидного решения поддержать эту власть», — пояснил Олейник.

Перефразируя известную пословицу, добавил экс-депутат, получается: «видели глазки, что покупали, теперь грейтесь, чтоб не позамерзать». Ситуация осложняется нерешенным вопросом с транзитом российского газа через Украину. Если его не будет — в газопроводе не окажется технического газа. Тогда из-за отсутствия необходимого давления добываемое в Полтавской области топливо может не дойти до Одессы и других окраин страны.

По мнению Олейника, ситуация с отоплением не изменится, пока Украиной управляют не президент и правительство, а МВФ, фонд Сороса и прочие международные организации. Экс-парламентарий напомнил, что ни одна страна, получавшая транши Международного валютного фонда, не показывала роста экономики и благосостояния граждан.

«В 2014 году к власти пришла нелегитимная власть. Как всякие жулики, получая деньги МВФ, они не вкладывали их в экономику. Страна вышла на первое место по коррупции, не по реформам. В данном случае, сколько не брось денег в закрома родины, они там исчезнут как в черной дыре», — подытожил политик.