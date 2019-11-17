Украина сняла ограничение на рост тарифов на отопление

С такой просьбой к кабмину обратилась и Ассоциация городов Украины.

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу Подробнее

До этого предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение был установлен правительством Владимира Гройсмана для того, чтобы побудить местные власти вкладывать свои средства в улучшение ЖКХ.

Ограничения на отопление составляли 1,4 тыс грн за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета), а для водоснабжения — 83,66 грн за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 грн за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

В правительстве уверены, что отмена ограничения исключит угрозу отключения украинских городов от газа из-за «экономически необоснованных ставок тарифов». Кроме того, ограничение не соответствует нормам МВФ и может привести к лишним расходам местных бюджетов во время отопительного сезона, считают в правительстве.