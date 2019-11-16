В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В столице Украины жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы из-за отсутствия отопления. Об этом рассказало сообщество в Facebook «Киев оперативный».

В доме Святошинского района до сих пор не включено отопление. Из-за этого люди в качестве протеста перекрыли движение на проспекте Победы и на Кольцевой дороге.

«Нафтогаз» решил сорвать поставки российского газа Подробнее

В связи с этим и на ближайших дорогах образовались пробки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов в целях обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предупредил об отсутствии отопления в нескольких городах Украины. Причиной этому стали накопленные долги.