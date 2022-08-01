Нервничают и нагнетают панику. Запад опасается российских ракет «Циркон»

Слова президента России Владимира Путина о поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» напугали британцев. По мнению журналиста газеты The Mirror, это оружие может представлять опасность. Великобритания заняла твердую антироссийскую позицию и использует любые сообщения о российском вооружении для того, чтобы отвлечь британцев от экономических проблем.

Британский таблоид The Mirror сообщил об угрозе из-за слов президента России Владимира Путина о кораблях ВМФ России с «Цирконами» на параде в День ВМФ. Журналист Дуглас Пейшент отметил, что гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, превышающей в девять раз скорость звука.

По словам Владимира Путина, поставка гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» на флот начнется уже в ближайшие месяцы. Фрегат «Адмирал Горшков» первым заступит на боевое дежурство с этим оружием. Район, где корабль будет нести боевую службу, выберут исходя из интересов обеспечения безопасности России.

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Журналист отметил, что гиперзвуковая ракета может лететь со скоростью 10,7 тысячи километров в час. Это значит, что она может достичь Лондона всего за пять минут.

Владимир Путин также утвердил новую морскую доктрину. При этом Пейшент отметил, что Путин не упоминал про спецоперацию России на Украине, но намекнул, что ракеты могут применять и против ВСУ.

Паника скроет проблемы

Великобритания позиционирует себя как активного союзника Украины. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин напомнил «360», что Соединенное Королевство часто вмешивается в геополитические дела и стремится оказать военную и финансовую помощь киевскому режиму.

«Следовательно, Великобритания рассматривает Россию как главную геополитическую угрозу. Потому любое заявление, связанное с появлением оружия у России, воспринимается как явная угроза Соединенному Королевству», — объяснил специалист.

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По словам специалиста, Великобритания делает упор во внешней политике на противостояние с Россией. Охошин отметил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая хочет занять пост главы Консервативной партии, продолжает агрессивную антироссийскую риторику бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона. И она находит отклик у рядовых избирателей и однопартийцев.

«Сейчас российская угроза очень активно тиражируется в СМИ во многом для того, чтобы сместить внимание британцев с социально-экономических проблем в стране. У них сейчас энергетический кризис и одновременно увеличиваются тарифы ЖКХ, а это значит, что нужно внимание избирателей направить на внешнюю угрозу», — рассказал Охошин.

При этом специалист призвал не верить сообщениям в газете The Mirror. По его словам, британский таблоид любит приукрашивать факты и давать информацию в гипертрофированном ключе.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, на Западе часто обсуждается тема гиперзвукового оружия. Это связано с тем, что им обладает только Россия.

«У них оно появится в лучшем случае в ближайшие 7-10 лет. Они нервничают и нагнетают панику по этому вопросу», — заметил специалист.

По его мнению, определенные лоббистские структуры заинтересованы в бюджетном финансировании ВПК, поэтому СМИ раскручивают тему с оружием России.