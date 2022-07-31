Путин: ВС России получат гиперзвуковые комплексы «Циркон» в ближайшие месяцы

Поставка новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» Вооруженным силам России начнется уже в ближайшие месяцы, сообщил президент Владимир Путин на Главном военно-морском параде. Главу государства процитировал ТАСС.

«Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат „Адмирал Горшков“. Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами „Циркон“, будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России», — пояснил Путин.

Он добавил, что вооружение Военно-морского флота России постоянно совершенствуется. Для не имеющих аналогов в мире комплексов «Циркон», по его словам, «нет никаких преград».

Выступая на параде, президент также подчеркнул, что российский флот «решительно способен ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны». Путин назвал нынешнее поколение матросов и офицеров «несокрушимой опорой Отечества».

Перед мероприятием глава государства утвердил Морскую доктрину Российской Федерации и Корабельный устав Военно-морского флота.