Путин вызвал панику в Британии одной фразой

Фраза президента России Владимира Путина на параде в День ВМФ вызвала панику во всей Британии, написало издание Mirror. Автор материала имел в виду слова российского лидера о скорой поставке в ВС РФ гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон».

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час», — написал журналист.

Он напомнил, что в прошлом году Россия успешно провела испытания ракет «Циркон». Первым такое вооружение получит фрегат «Адмирал Горшков».

Под постом развернулись дебаты, в которых британцы охладили пыл журналиста, назвавшего слова Путина угрозой. Комментаторы отметили, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует.

На параде Путин заявил, что «Адмирал Горшков» будет нести службу, исходя из интересов обеспечения безопасности России. Поставка новейших гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» Вооруженным силам России начнется уже в ближайшие месяцы.