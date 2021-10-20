Нерабочие дни, поддержка бизнеса и вакцинация. Главное из совещания Путина с правительством

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание с министрами и главами регионов, на котором объявил о нерабочей неделе и призвал россиян вакцинироваться. Вот самые важные заявления.

Нерабочие дни

Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и решил ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

«Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли. Очевидно, в этих условиях нужны адекватные и оперативные действия властей», — сказал Путин.

Тем не менее выходные могут продлить, это зависит от эпидемической обстановки. Путин призвал глав регионов самим решать, вводить ли нерабочие дни раньше 30 октября.

За минувшие сутки в России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. В Москве уже пятую неделю подряд прирост заболевших выше 30%.

Выходные работникам после вакцинации

Глава государства также не прошел мимо предложения Голиковой касательно выходных дней для сотрудников, которые сделали прививку. Он предложил развить эту тему.

Путин отметил, что после прививки у определенного количества людей может приподняться температура. Лично у президента температура поднялась до 37 градусов после второго укола.

Глава государства заявил, что два дня дома после вакцинации пойдут только на пользу. Он подчеркнул, что здесь тоже за работником должна сохраняться зарплата.

Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

Увеличение объема тестирования

Путин также потребовал расширить объемы тестирования на коронавирус, отметив, что это пока происходит медленно. Президент подчеркнул, что власти должны принять оперативные и адекватные меры, чтобы защитить жизнь россиян от ковида.

По словам Путина, в стране пока складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, а уровень вакцинации по-прежнему невысокий. Президент связал низкий уровень вакцинации с быстротой распространения инфекции.

Доступность кислорода для пациентов

Еще одной важной темой для обсуждения стал кислород и лекарства для заболевших ковидом. Президент поставил вопрос о необходимости контроля за доступностью этих компонентов. Он поручил правительству в ежедневном режиме следить за этой ситуацией, отметив, что в этом также должно помогать Министерство здравоохранения.

Приукрашивание статистики

Владимир Путин предупредил глав регионов о недопустимости занижения и приукрашивания статистики по заражениям коронавирусом. Он уточнил, что, исходя из сегодняшней ситуации, это попросту опасно и безответственно.

Президент подчеркнул: если в каком-либо регионе выявляется большее количество новых заболеваний, это не означает, что местные власти плохо работают. Он уточнил, что это отражает эффективность работы региональных команд, что дела реализуются не на бумаге.

Россияне должны прививаться активнее

Российский президент четко дал понять, что главам регионов необходимо наращивать темпы вакцинации. Он также призвал россиян начать активно прививаться.

«Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул Путин.

Президент посчитал странным, что люди не торопятся вакцинироваться, хотя отечественные вакцины очень надежные. По словам главы государства, есть два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, чем заболеть и пережить тяжелые последствия.

О важности самоизоляции

Путин попросил россиян не игнорировать требования по режиму самоизоляции, если в их семьях выявляются случаи заражения.

«Если у вас кто-то в семье заболел, вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если дел невпроворот. Тем не менее нужно это сделать. Тем самым вы не допустите дальнейшего распространения инфекции», — обратился президент к народу.

Важно не только следить за своим здоровьем, но и не подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег.

В связи с этим президент поручил Минздраву постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах. Глав он призвал контролировать самоизоляцию заболевших граждан, но делать это деликатно и с уважением к людям.

Поддержка бизнеса

Из-за введения новых мер бизнес может снова пострадать. Поэтому Владимир Путин поручил правительству не только наметить, но и реализовать меры поддержки для этой сферы.

Глава государства также поручил оказать поддержку регионам, в которых сложилась наиболее непростая ситуация с коронавирусом, и направить туда лучшие кадры. В частности, президент обратился к Минздраву. У министерства уже был подобный опыт, когда они отправляли своих специалистов в регионы решать проблемы.