Путин поручил расширить объемы тестирования, чтобы вовремя выявлять зараженных коронавирусом

Президент России Владимир Путин потребовал расширить объемы тестирования на ковид в России. Он подчеркнул, что пока это происходит медленно и напомнил важность выявлять зараженных как можно раньше.

Такое заявление глава государства сделал во время совещания с правительством, на котором обсудил введение дополнительных ограничительных мер в связи с осложнившейся эпидемической ситуацией в России. Он подчеркнул, что власти должны принять оперативные и адекватные меры, чтобы защитить жизнь граждан от инфекции.

«Очевидно, что в этих условиях требуются адекватные и оперативные меры реагирования властей. <...> Наша задача, наша главная задача — максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно минимизировать негативные последствия от опасной инфекции», — подчеркнул Путин.

Президент также предостерег глав регионов от попыток занизить или приукрасить статистику по коронавирусу. Он подчеркнул, что такое поведение не только безответственно, но и опасно. Он отметил, что большое число зараженных в конкретном регионе не говорит о том, что там плохо работают. Наоборот — это отражает эффективность работы по выявлению пациентов с инфекцией.

Путин также подчеркнул, что сейчас в России складывается сложная ситуация с коронавирусом — число новых заболевших продолжает расти. Он поддержал предложение Татьяны Голиковой и объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

При этом антиковидные меры могут продлить, если эпидемическая обстановка продолжит ухудшаться. Он также обратился к главам регионов и подчеркнул, что они могут ввести нерабочие дни раньше 30 ноября, если это необходимо.