Непростая американка. История жизни и смерти убитой под Нижним Новгородом Кэтрин Сироу

Изнасилование и убийство американской студентки Кэтрин Сироу, пропавшей под Нижним Новгородом, стало резонансным. По предварительным данным, она могла спастись, если бы не стала угрожать преступнику полицией. Также выяснилось, что после странного сообщения от дочери мать попросила о помощи ее русского друга.

Решила проехать автостопом

По данным РЕН ТВ, студентка из США автостопом ехала в машине подозреваемого. Она голосовала на дороге, когда злоумышленник пригласил ее в свою машину. После выяснилось, что 43-летний подозреваемый ранее был судим по трем статьям УК РФ — «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Хулиганство».

Издание сообщило, что после полового акта американка заявила злоумышленнику, что напишет заявление в полицию. После услышанного мужчина решил ее убить. На теле погибшей нашли колото-резанные раны.

Правоохранители вычислили предполагаемого преступника по записям с камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, он сознался, что убил американку, а также показал, где спрятал тело, уточнил РЕН ТВ. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Мать просила о помощи русского друга

Перед тем, как пропасть, американка написала маме странное сообщение, почувствовав что-то неладное: «Я еду в машине с незнакомым человеком. Надеюсь, меня не похищают».

После этого мама написала ее русскому другу Никите. Она попросила его помочь разобраться, что произошло с дочкой, и почему девушка не выходит на связь, сообщил RT.

«Пишу тебе, потому что очень беспокоюсь за Кэтрин. Я разговариваю с ней каждый день. Но вчера она мне прислала странное сообщение в 19:20 по вашему времени. Я не могу с ней связаться с тех пор. Ты можешь, пожалуйста, позвонить ей на российский номер? Или проверить ее дома?» — написала мать Кэтрин.

Женщина предположила, что американский телефон дочери мог быть выключен, сломан или украден, потому что ее сообщения так никто и не прочел.

Бывший морпех США из Бора

В США Кэтрин Сироу служила в морской пехоте около четырех лет. В Нижний Новгород она приехала, чтобы учиться в университете имени Лобачевского, сообщил телеканал «Россия 24». В 34 года она поступила на первый курс юридического факультета. В России девушка жила три года. Все, кто учился с ней, смогли охарактеризовать ее только с положительной стороны.

«Я с ней общаюсь — она понимает русский хорошо, но разговаривает не очень. Она очень открытая девчонка. Меня удивило, что американцы умеют так выражать эмоции, не как мы. Очень доверчивая. У нее в Америке вся семья», — рассказала «360» ее знакомая Анна.

Последнее время девушка снимала квартиру в городе Бор. Местные журналисты писали, что у американки были проблемы в отношениях. Молодой человек быстро к ней охладел и бросил. Ходили слухи, что девушка страдала от отсутствия внимания со стороны мужского пола. Из-за этого она решила сделать пластическую операцию, сообщил телеканал «Россия 24». Также появилась информация, что в прошлом году американка пропадала на несколько дней. Она уехала в отпуск в Санкт-Петербург и не выходила на связь.

После того, как это история стала широко известна, в социальных сетях начали активное обсуждение. Например, пользователи считают подозрительным, что 34-летний бывший морпех поселилась в России рядом с Российским федеральным ядерным центром (РФЯЦ — ВНИИЭФ), расположенном в Сарове. Это в трех часах езды от Бора.

В нижегородском СК сообщили, что обстоятельства смерти американки устанавливаются. Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели. По факту исчезновения студентки было возбуждено дело по статье «Убийство».