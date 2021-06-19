Подозреваемого в убийстве американки задержали в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки из США Кэтрин Сироу. Именно в его машине американку заметили незадолго до исчезновения, сообщил Telegram-канал Life Shot.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что перед пропажей Сироу находилась в машине некоего Алексея П. Его задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве.

Предполагаемый убийца и насильник ранее уже неоднократно был судим по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Хулиганство».

Студентку из США, которая исчезла 15 июня, обнаружили мертвой в субботу утром. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

В нижегородском СК сообщили, что обстоятельства ее смерти устанавливаются. Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели. По факту исчезновения студентки было возбуждено дело по статье «Убийство».

Кэтрин Сироу переехала в Нижегородскую область из США три года назад. Она жила в съемной квартире в городе Бор. В последний раз ее видели во вторник недалеко от дома. Перед своей пропажей Сироу написала маме, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят. После этого она больше не выходила на связь.