Путин предложил освободить семьи с детьми от подоходного налога при продаже квартиры

Российский президент Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новую. Об этом сообщило РИА «Новости».

В субботу российский лидер выступил на XX съезде партии «Единая Россия».

«Сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы это семья при рождении детей последующих могла быстрее купить новое жилье», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших приоритетов партии.

Также сегодня Владимир Путин заявил, что в стране нужно запустить программу капитального ремонта школ. Она должна быть рассчитана на пять лет. Он отметил, в России 72% школ, которым нужен текущий ремонт. И каждая десятая школа в стране нуждается в капитальном ремонте. Путин подчеркнул, что такая ситуация абсолютно недопустима.