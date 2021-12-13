Россиянам с антителами будут выдавать QR-коды

Россиянам с антителами, у которых есть положительный ПЦР-тест, будут выдавать QR-коды на год. Не имеющим результата теста — на полгода. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Выдавать QR-коды по наличию антител к коронавирусу, которые будут определяться с помощью теста, начнут с 1 января 2022 года, написали РИА «Новости».

Также получить аналогичный сертификат сроком на полгода смогут граждане России, привитые зарубежными вакцинами, если тестирование выявит у них наличие необходимого количества антител.

Вице-премьер заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 56 регионах России, при этом в пяти все еще продолжается рост количества зараженных. Снижение заболеваемости в данный момент нестабильно, поэтому количество ковидных коек придется сохранить.

Голикова отметила, что 23% заболеваемости пришлось на Москву, Подмосковье и Петербург. Оставшиеся 77% поделили все другие регионы страны. Антирекорд по росту заболеваемости, по ее словам, поставили Сахалинская, Тульская и Ленинградская области, а также Хабаровский край.