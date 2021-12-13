Число жертв ковида в России превысило 290 тысяч

В России за сутки выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом, погиб 1121 человек. С учетом последних данных число погибших выросло до 290 604.

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 85 регионах. У 2328 не было симптомов COVID-19. Всего с начала пандемии в России 10 046 454 случая коронавируса.

Больше всего за 24 часа выявили больных ковидом в Москве (2894), Подмосковье (1999) и Санкт-Петербурге (1968). По числу погибших в антилидерах Москва (84), Московская область (61) и Санкт-Петербург (60).

За сутки врачи выписали 28 561 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 769 916 человек. Больше всего выписанных в Москве (3016), Подмосковье (2147) и Ростовской области (805).

В Московской области с начала пандемии сделали 13 488 984 ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник объявила, что россиянам с антителами, у которых есть положительный ПЦР-тест, будут выдавать QR-коды на год. Не имеющим результата теста — на полгода.