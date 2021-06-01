Ненависть к детям. Новый клип солиста Rammstein возмутил часть зрителей и коммунистов

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В кадре — Москва 1989 года, плачущий кровью Владимир Ленин и актер Александр Ревва. Сам немецкий музыкант предстал в образе советского мальчика и мужчины: он то сидит в меховой шапке, то отплясывает в пионерском галстуке.

Клип опубликовали 1 июня на YouTube. Режиссером стал Сергей Грей. Ревва сыграл в ролике Линдеманна капитана советской милиции. По сценарию он устраивает допрос персонажу солиста Rammstein и даже избивает его.

Источник фото: Till Lindemann — Ich hasse Kinder (Official Video), YouTube

Героя Линдеманна обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников. Он отомстил им за насмешки в детстве. Создатели видео во всей красе показали примеры жестокого обращения детей со своими сверстниками.

Тоска по СССР

Линдеманн анонсировал клип несколько дней назад в Instagram. И уже тогда под постом появилось множество комментариев россиян. Кто-то заметил, что грядет трек про КГБ, кто-то отметил, что немецкий музыкант соскучился «по жизни в ГДР и коммунистическому блоку». Ведь это не первый клип солиста Rammstein, снятый в России.

«Когда уже Тилль станет гражданином РФ?» — поинтересовался один из пользователей.

Источник фото: Till Lindemann — Ich hasse Kinder (Official Video), YouTube

Российский зритель не мог не заметить участия в видео Реввы. При этом большинство негативно отреагировало на его появление в кадре.

«У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел», — написал dato_k13.

«Ну зачем Реввой портить?» — заметила julick89.

«Сначала Лобода, теперь Ревва. Интересно, кто дальше будет?» — уточнил thesomebodyhere.

Клип в День защиты детей

Отдельный пласт комментариев в Сети посвящен тому, что клип на песню «Я ненавижу детей» вышел в День защиты детей, что возмутило многих пользователей и даже СМИ. В Twitter Lenta.ru написали: «Когда еще, как ни в День защиты детей». При этом многие сочли выход клипа именно в эту дату верхом иронии, которая присуща Тиллю.

«Наличие Реввы в том клипе очень пугает… Но выпускать песню под названием Ich hasse kinder в День защиты детей — это троллинг сотого уровня», — написал Sap Dee.

Музыка и текст

Что касается музыки, текста и видеоряда, мнения пользователей Сети разделились. Кто-то назвал работу крутой и восхитился тем, что «дед еще что-то может». Другие же сочли, что у Тилля были гораздо более сильные клипы и песни.

«Все так расхваливают Ich hasse Kinder, а мне что-то вообще не зашло. Ужаснейшая работа режиссера, слабоватая песня и с точки зрения текста, и с точки зрения музыки. Вроде и задумка неплохая, но исполнение…» — заметил пользователь с ником Изабелла Свин.

Источник фото: Till Lindemann — Ich hasse Kinder (Official Video)

Поговорили в комментариях и о личности, которую сыграл солист Rammstein. Многие увидели в обиженном на мир убийце советского серийного маньяка Андрея Чикатило. По словам пользователей, год, когда происходят события, совпадает с периодом жизни реального преступника, также перекликаются многие места и сцены из жизни.

«На одном из кадров мы можем увидеть семью: муж, жена и сын с дочерью. Именно в таком составе запомнили семью Чикатило. В детстве он подвергался насилию не только со стороны сверстников, но и дома. Из-за врожденной болезни мать поднимала на него руку», — отметил v`.

Коммунисты оскорбились

Работа Тилля задела членов партии «Коммунисты России». Они увидели в ролике разжигание розни и клевету на советскую историю и даже обратились к юристам, которые сейчас изучают вопрос. Об этом изданию «Газета.ru» рассказал лидер партии Максим Сурайкин.

Источник фото: Till Lindemann — Ich hasse Kinder (Official Video)

«Выпускать клип в такой форме — это просто возмутительно. Я думаю, что там вообще есть состав даже уголовный, надо внимательно посмотреть. Потому что это, во-первых, разжигание розни, во-вторых, клевета на советскую историю. И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание», — заявил Сурайкин.

Он подчеркнул, что пропаганду ненависти допускать нельзя.