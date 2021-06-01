Линдеманн выпустил клип с пионерами и плачущим Лениным

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн продолжает эксплуатировать тему Советского союза. В этот раз он выпустил клип под названием «Я ненавижу детей» (Ich hasse Kinder). В ролике показаны пионеры, символика страны советов и ультранасилие.

В съемках клипа, опубликованном на YouTube-канале певца, приняли участие популярные российские актеры. Александр Ревва сыграл капитана советской милиции, который допрашивает и избивает персонажа Линдеманна. Аглая Тарасова — возлюбленную главного героя. Режиссером ролика выступил Сергей Грей. Он известен по съемкам клипа для Артура Пирожкова и видео к композиции «Любимый город», которую Линдеманн исполнил на русском языке.

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Действия происходят в Москве в 1989-м году. В клипе демонстрируются примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие. Одним из ярких акцентом можно назвать бюст Владимира Ленина, плачущий кровью. Линдеманн выпустил клип в День защиты детей. За семь часов его уже посмотрели более 260 тысяч раз. Положительно оценили 62 тысячи пользователей, дизлайки поставили почти две тысячи человек.

Несколько дней назад Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram 15-секундный тизер нового клипа. В нем можно было увидеть Александра Ревву, Красную площадь, советский суд. В комментариях пользователи поинтересовались, когда уже ностальгирующий по СССР Линдеманн получит российское гражданство.