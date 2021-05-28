Линдеманн снял Александра Ревву в клипе с плачущим Лениным
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram 15-секундный тизер нового клипа. Видео снимали в России.
В трейлере можно видеть Красную площадь, бюст Ленина, у которого из глаз льются кровавые слезы. Слышен бой курантов. Есть кадры суда, на котором присутствует комик Александр Ревва. Он сыграл сотрудника КГБ.
В комментариях поклонники Линдеманна выразили неудовольствие, что в клипе снимался Ревва. Многие воспринимают комика только сквозь призму персонажа Артура Пирожкова. Из-за этих ассоциаций впечатления у пользователей были неоднозначные.
«Ну зачем Реввой портить?», «У меня тоже кровь из глаз брызнула, когда Ревву увидел», «Артур Пирожков в главной роли», — написали в обсуждении к трейлеру.
Были и те, кому стало интересно, когда ностальгирующий по СССР Линдеманн получит российское гражданство.
Новый клип лидера Rammstein снял режиссер Сергей Грей. Он же был автором видео к композиции «Любимый город», которую Линдеманн исполнил на русском языке.