Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26, произошедшей под Харьковом поздно вечером 25 сентября.

Его слова приводит РИА «Новости».

«От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — заявил Зибров.

По данным украинского канала «112», самолет Ан-26 (бортовой номер 76) потерпел крушение недалеко от города Чугуев Харьковской области на 530-м километре трассы Киев-Харьков. На борту находились офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

По данным ГосЧС, подтверждена гибель 22 человек, двое госпитализированы, ищут еще четверых.

«Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших», — написал на своей странице в Facebook глава МВД Антон Геращенко.