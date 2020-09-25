facebook_pixel
    25 сентября 2020, 23:53

    Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26

    Анастасия Кукова

    Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26, произошедшей под Харьковом поздно вечером 25 сентября.
    Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26

    Его слова приводит РИА «Новости».

    «От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина выражаю искрение соболезнования семьям погибших. Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — заявил Зибров.

    По данным украинского канала «112», самолет Ан-26 (бортовой номер 76) потерпел крушение недалеко от города Чугуев Харьковской области на 530-м километре трассы Киев-Харьков. На борту находились офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

    По данным ГосЧС, подтверждена гибель 22 человек, двое госпитализированы, ищут еще четверых.

    «Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших», — написал на своей странице в Facebook глава МВД Антон Геращенко.

    Новости SMI.FM