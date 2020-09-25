Очевидцы крушения военного самолета украинских ВМС рассказали, что полыхающий борт увидели, когда въезжали в город Чугуев Харьковской области. Они также сообщили о последовавшей цепочке взрывов.

Свидетели сообщили RT, что самолет лежал на автомобильной трассе.

«Сначала не было понятно, что это там горит, но потом машины начали объезжать по другой дороге уже, мы тоже объехали — и самолет лежал прям на трассе. То есть он горел частями и взрывался тоже частями», - уточнили очевидцы.

По последним данным, в Ан-26 летели курсанты и офицеры Института ВВС им. Кожедуба.

По данным ВМС Украины, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски еще четырех человек продолжаются.