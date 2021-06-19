Не автор, а исполнитель. Почему Алисе Вокс ничего не светит с иском к Шнурову?

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс, благодаря которой у группы появились такие хиты, как «Экспонат», «Патриотка», «Платье» и многие другие, потребовала у лидера коллектива Сергея Шнурова выплатить ей отчисления за прослушивания на платформах. Но на что она может претендовать, если у нее нет прав на песни?

Взлет и крах карьеры

Алиса Вокс присоединилась к «Ленинграду» в 2012 году. Тогда она пришла на замену другой вокалистке Юлии Коган, пока та была в декрете. По возвращении в строй Коган дала вместе с Вокс несколько концертов, а потом покинула группу. И Вокс стала основной солисткой. С ней коллектив записал множество хитов. Самую широкую популярность ей принесла песня «Экспонат». В 2016 году Вокс объявила, что покидает команду из-за разногласий с Шнуровым. Певица планировала начать сольную карьеру, но одиночное плавание не заладилось. В 2017 году она выпустила клип «Малыш», что вызвало бурю критики. После этого Вокс решила взять тайм-аут, но перерыв затянулся, и с тех пор она пропала с радаров.

Шнуров несколько раз распускал группу «Ленинград». В последний раз он распрощался с коллективом в 2020 году. Тогда она заявил, что все его партнеры по команде отправились на пенсию с золотыми парашютами.

Не хватило денег за «Лубутены»

Алиса Вокс считает, что ее незаслуженно оставили без дивидендов. Она полагает, что ей, как исполнительнице, полагаются отчисления за песни, которые она записала в составе «Ленинграда». Всего речь идет о 39 композициях. Адвокат артистки Роман Лалаян рассказал «360», что никто не собирается оспаривать авторство. Однако он и его подзащитная хотят разобраться, почему по договору об отчуждении прав все треки с певицей были переданы Шнурову за 1000 рублей.

Певица пока не подавала иск. Бывшая солистка «Ленинграда» считает, что ей не доплатили как минимум 20 миллионов рублей. Адвокат Вокс сообщил, что сейчас они не готовы идти в суд и сперва хотят изучить все документы. По его словам, они хотят добиться от Шнурова выплат исполнительского вознаграждения. И пока все находится на стадии переговоров, но разговаривают с ними неохотно.

Туманные перспективы

Подобных исков еще никто не выигрывал. Адвокат Александр Бенхин в беседе с «360» пояснил, что Алиса Вокс — не автор песен, а исполнитель. И в таком случае певица не может претендовать ни на какие роялти.

«Если бы она была композитором или поэтом и у нее были некие авторские права на произведения, которые она исполняла в составе группы „Ленинград“, и это было депонировано в Российском авторском обществе и так далее, тогда есть, о чем говорить — она предъявляет претензию за нарушение ее авторских прав. Если она просто на сцене в течение двух-трех лет пела как солистка, нанятая за гонорар, то какие у нее могут быть претензии, я слабо понимаю», — сказал адвокат.

Бенхин предположил, что все это делается ради пиара, поскольку у такого иска нет никаких перспектив. Адвокат считает, что Вокс таким образом просто решила напомнить о себе. По его словам, на сегодняшний день концерт Вокс стоит 100-150 тысяч рублей, а концерт «Ленинграда» — 100-150 тысяч евро.

Алиса Вокс сейчас вынуждена выступать по небольшим клубам - Бенхин отметил, что только так о ней вспоминают и хоть куда-то приглашают выступать. По мнению адвоката, скандал нужен певице именно сейчас, чтобы подготовить почву для выступлений на корпоративах, которые начинаются в конце августа — начале сентября.

«А юридических перспектив получить что-то со Шнурова у нее нет», — констатировал он.

Но если у артиста в России есть прямые доказательства, что он является автором какого-то хита, то добиться защиты своих прав и выплат отчислений с прослушиваний не составит труда, объяснил адвокат.

Крутятся иски

Решение вопросов о правах на творчество в судах не всегда заканчивается в пользу артистов. Например, звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская пыталась отсудить у Виктора Дробыша права на ее песни, которые были записаны в ходе их сотрудничества, продолжавшегося несколько лет. Но суд оказался на стороне Дробыша. Продюсер даже пошел в контратаку и собирался взыскать с Самбурской убытки, которые он понес.

Исполнять свои собственные песни из-за отсутствия прав не может даже Юрий Шатунов. Экс-солисту «Ласкового мая» запретили петь более 20 главных хитов, так как права на них были переданы продюсером группы Андреем Разиным предпринимателю Руслану Филатову, а тот перепродал их компании «Честная музыка». Шатунов пытался судиться, но все тщетно. Его иски были отклонены.

Скандал из-за прав на песни произошел и между участниками группы «Дискотека авария». Когда в 2012 году из группы ушел Николай Тимофеев, ему запретили выступать с песнями, которые он исполнял в коллективе. Опять же, потому что права на них принадлежат автору — Андрею Рыжову.