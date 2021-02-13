Самбурская проиграла суд с Дробышем. Продюсер намерен взыскать с нее убытки

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская проиграла в суде свой иск к продюсеру Виктору Дробышу. Певица требовала расторгнуть договор с продюсерским центром Дробыша и запретить компании использовать результаты ее интеллектуального труда.

Юрист Екатерина Гордон, представлявшая в суде интересы Дробыша, рассказала, что судья принял решение в пользу ООО «Национальная музыкальная корпорация». Самбурская по-прежнему остается певицей под крылом Дробыша, которого суд, однако, обязал направить артистке отчет о работе.

«А нами, в свою очередь, было направлено уведомление о расторжении договора несколько дней назад. И теперь мы будем взыскивать убытки», — сообщила Гордон изданию Super.

Дробыш и Самбурская активно сотрудничали около четырех лет. Продюсер занимался ее продвижением, однако Самбурская решила прекратить работу и через суд потребовала расторгнуть контракт, сохранив за ней права на песни.

Ранее, в декабре, Самбурская рассказала, что состоит в отношениях, однако называть имя своего возлюбленного не стала. Артистка сказала, что пока «прячет» своего парня от публики.