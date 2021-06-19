«Все треки были переданы Шнурову за 1000 рублей». Адвокат Алисы Вокс рассказал, за что она требует 20 миллионов

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс готовится подать иск на Сергея Шнурова, чтобы получать отчисления за 39 песен, записанных ею в составе коллектива. Речи об авторских правах не идет, заявил «360» адвокат певицы Роман Лалаян.

Артистка собирается добиться через суд выплат исполнительского вознаграждения.

«Исполнитель имеет право по законодательству получать свое вознаграждение, свои роялти. Мы право на авторство не оспариваем. Ну, по крайней мере, пока», — объяснил адвокат.

Алиса Вокс считает, что ей должны заплатить не менее 20 миллионов рублей. В такую сумму они оценили роялти, которые певица должна получить с прослушиваний на музыкальных площадках. Некоторые сервисы уже предоставили свои отчеты. Эта сумма может измениться в зависимости от отчетов, которые также предоставит компания «ШнурОК», и исходя из того, какое решение примет суд.

Лалаян сообщил, что работает с певицей уже полгода, они обсуждают в том числе ее планы на новый альбом и прошлые проекты. Оказалось, что Алиса Вокс не получала отчислений за свои песни в составе «Ленинграда». Речь идет о 39 композициях, среди них — громкий хит «Экспонат».

«Мы получили договор об отчуждении прав от компании „ШнурОК“ и ИП Шнурова о том, что все 39 треков были переданы ему за 1000 рублей. Ну это же несерьезно. Поэтому мы будем обжаловать эту историю. Раньше она не получала за это никаких денег», — сказал адвокат.

Лалаян отметил, что пока они не готовы идти в суд. Сперва им нужно изучить все документы. Сейчас все проходит на стадии переговоров.

«С нами общаются нехотя. Значит, есть что скрывать», — предположил защитник певицы.

О том, выплачивал ли Шнуров другим своим музыкантам исполнительские вознаграждения, адвокату неизвестно. С другими участниками группы «Ленинград» они не общались.

Адвокат подчеркнул, что вряд ли договор об отчуждении прав с указанием суммы в 1000 рублей был заключен по ошибке, так как речь идет о серьезной организации.