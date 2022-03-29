NAVI откажется от работы с россиянами. Геймеров пытаются уговорить переехать

Подразделение украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere заявило, что прекратит работать с российскими геймерами. Желающим остаться в составе команд NAVI предложит переехать, а пока собирает донаты на несвязанные с киберспортом нужды.

Генеральный директор команды Евгений Золотарев анонсировал кадровые изменения в интервью газете The Washington Post.

«Наша главная цель сейчас — никого не потерять, продолжать платить сотрудникам», — заявил он, добавив, что с живущими и платящими в России налоги геймерами NAVI работать не собирается.

Тем не менее в организации готовы организовать для «не разделяющих политику РФ» игроков переезд. По словам Золотарева, поддерживающих спецоперацию на Украине или «пропаганду» российских геймеров не так много.

Проблемы с Dota

Гендиректор NAVI выразил уверенность, что основные составы команд останутся прежними. Тем не менее, несколько в итоге придется расформировать. В основном изменения коснутся мобильных игр. Каких именно, Золотарев уточнять не стал.

«У нас есть некоторые проблемы с Dota 2, но они не связаны с политическими позициями или политическими взглядами наших игроков или их национальностей», — отметил он.

В организации пояснили, что создатель игры — компания Valve — решил не запускать новую серию соревнований DPC для СНГ. Еще одно «крупное изменение» произойдет в США. Второй сезон NAVI пропустит, а с третьим вероятны проблемы из-за получения виз.

Российская троица для CS:GO

За состав по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive — прим. ред.) в NAVI выступают три российских игрока. Денис Electronic Шарипов присоединился к команде в 2017 году, Кирилл Boombl4 Михайлов — в 2019-м, а Илья Perfecto Залуцкий — в 2020-м. Золотарев выразил надежду на их переезд.

«Мы надеемся, что сохраним этот состав, а российские игроки переедут», — сказал он.

В конце 2021 года NAVI выиграла на трех крупных турнирах по CS:GO подряд, заработав более 1,7 миллиона долларов.

Сейчас часть сотрудников организации разъехались, в том числе в Европу. Некоторые переехали на Кипр — поддерживать работу NAVI, другие остались на Украине. Команда «изменила тон» в социальных сетях: например, объявила о сборе средств на бронежилеты.

«Мы не можем делать мемы, не можем запускать рекламные акции», — посетовал Золотарев.

В начале марта Steam начал отклонять запросы на покупку игр от пользователей из России, а EA Sports решил удалить Россию из игр серии FIFA и NHL из-за ситуации на Украине.

Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров призывал закрыть для российских и белорусских геймеров аккаунты Sony и Microsoft и запретить им участие в международных турнирах.