Украина потребовала у Sony и Microsoft отключить аккаунты игроков из РФ и Белоруссии

На Украине призвали закрыть для российских и белорусских геймеров аккаунты Sony и Microsoft. Платежи от них тоже предлагают не принимать из-за спецоперации России против «всего цивилизованного мира».

Обращение к компаниям опубликовал в Twitter министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Если вы поддерживаете общечеловеческие ценности, вы должны покинуть русский рынок!» — заявил он.

Федоров выступил за временную блокировку аккаунтов белорусов и россиян, запрет на участие геймеров из двух стран в международных турнирах и отмену последних в России и Белоруссии.

Запросы на покупку игр от российских пользователей начали отклонять в Steam, а зарегистрированным в PlayStation Store приходили сообщения о недействительных банковских картах.