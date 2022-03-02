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    02 марта 2022, 18:28

    Steam начал блокировать покупку игр от пользователей из России

    Наталья Жуковская

    Steam начал отклонять запросы на покупку игр от пользователей из России. Как сообщил Cybersport, проблемы возникли у геймеров с картами Сбербанка, «Тинькофф», «Точки» и других банков. Правда, транзакция по карте Сбербанка прошла со второго раза.

    Steam начал блокировать покупку игр от пользователей из России

    Редакция издания также проверила работоспособность нескольких банковских карт, но Steam отклонил все попытки. До этого с аналогичной проблемой столкнулись пользователи PlayStation Store. Им приходили сообщения о недействительности банковских карт.

    Также Sports.Ru со ссылкой на инсайдера Тома Хендерсона сообщил, что EA Sports в письме сотрудникам сообщил о решении удалить Россию из игр серии FIFA и NHL из-за ситуации на Украине.