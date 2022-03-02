Steam начал блокировать покупку игр от пользователей из России

Steam начал отклонять запросы на покупку игр от пользователей из России. Как сообщил Cybersport, проблемы возникли у геймеров с картами Сбербанка, «Тинькофф», «Точки» и других банков. Правда, транзакция по карте Сбербанка прошла со второго раза.

Редакция издания также проверила работоспособность нескольких банковских карт, но Steam отклонил все попытки. До этого с аналогичной проблемой столкнулись пользователи PlayStation Store. Им приходили сообщения о недействительности банковских карт.

Также Sports.Ru со ссылкой на инсайдера Тома Хендерсона сообщил, что EA Sports в письме сотрудникам сообщил о решении удалить Россию из игр серии FIFA и NHL из-за ситуации на Украине.