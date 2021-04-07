Нашли слишком поздно. Публикации в СМИ помогли подтвердить смерть Юрия Дудницына

Математика Юрия Дудницына нашли мертвым в своей квартире. Его хватились месяц назад, но только спустя несколько недель полиция все-таки вскрыла железную дверь его квартиры. Оказалось, что автор школьных учебников был уже давно мертв. Его коллеги смогли разыскать родственниц Дудницына в Санкт-Петербурге. Математика кремировали и похоронили.

В Москве был найден мертвым Юрий Дудницын. О пропаже знаменитого автора учебников по алгебре коллеги заявили еще в марте. Дудницына никто не видел, он не отвечал на телефон, на звонки в дверь квартиры никто не открывал. Но полиция отказывалась принимать заявление о пропаже математика: он был одинок и не имел близких родственников, а соседи жалоб не предъявляли.

Коллеги написали письмо в общественную приемную МВД, обзванивали справочные скорой помощи, запрашивали информацию в Бюро регистрации несчастных случаев, даже узнавали в собесе, не брал ли Дудницын какие-нибудь путевки. Ответ всюду был один: нет, не было, не поступал, не брал.

В итоге в квартиру отправили наряд полиции, который взломал металлическую дверь и обнаружил 82-летнего математика мертвым. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, мужчина скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Помогли публикации в СМИ

Коллега погибшего математик Виктория Александрова рассказала «360» подробности. По ее словам, дело с поисками Дудницына сдвинулось с мертвой точки лишь после многочисленных публикаций в прессе. Когда везде замелькали заголовки о пропаже математика, правоохранители решились вскрыть квартиру.

«После того как эту новость опубликовали, пришли шестеро полицейских. Понятых не было, и еще одну коллегу, которая также принимала участие в поисках, не пустили в квартиру. Его обнаружили в квартире, на полу. Приехала труповозка, и его забрали. Сами понимаете, что с ним произошло за три недели», — рассказала Виктория Александрова.

После полицейские заперли квартиру и ушли. Коллеги математика самостоятельно разыскали родных Дудницына — представители правоохранительных органов или каких-либо других структур не стали этим заниматься, отметила Виктория Александрова. Племянницы приехали из Санкт-Петербурга, и 6 апреля математика кремировали и похоронили.

От рядового до заслуженного учителя

Юрий Дудницын был доцентом и заслуженным учителем Российской Федерации. В 1960 году ученый окончил физико-математический факультет МГПИ имени В. И. Ленина и девять лет работал учителем математики в московской средней школе № 503. С 1969 года Дудницын трудился методистом в Красногвардейском районе и одновременно преподавал математику в средней школе № 470.

С 1972 года стал методистом кабинета математики МГИУУ, нынешнего Московского института открытого образования. Многие годы Юрий Павлович был членом ученого методического совета Министерства просвещения СССР и Министерства образования и науки РФ, которые занимались отбором учебников и учебных пособий по математике для общеобразовательных школ.

Дудницын участвовал в разработке содержания государственного образовательного стандарта по математике для основной и старшей школы. В соавторстве с А. Колмогоровым, А. Абрамовым и другими известными учеными написал школьные учебники по алгебре и началам анализа, сборники контрольных работ и более 90 публикаций по методике преподавания математики в школе.