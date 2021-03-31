В Москве пропал известный математик и автор учебников по алгебре Юрий Дудницын

В Москве пропал известный математик Юрий Дудницын. Он автор книг «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы», «Алгебра. Тематические тесты. 9 класс». По этим книгам училось не одно поколение. Коллега ученого Виктория Александрова рассказала «360» про его исчезновение.

Женщина работала с Дудницыным долгие годы. По ее словам, он более 40 лет был методистом Москвы для учителей математики в институте повышения квалификации.

«У нас еще одна наша коллега, которая с ним тоже порядка 40 лет проработала: живут в Орехово-Борисово Южном — напротив друг друга дома. Она его 12 числа видела, он шел куда-то в сторону метро. <…> Сказал, что едет по делам. Зашел в метро, и больше мы его не видели», — пояснила Александрова.

Дудницына она назвала довольно скрытным человеком, который не распространялся о своих друзьях. Известных людей в его окружении, конечно, знали. А с кем общался в последнее время — нет.

«Как-то он все в тайне держал. Не состыковывал одних знакомы с другими», — пояснила коллега математика.

Попасть к Дудницыну домой невозможно: обычно он на время отъезда оставлял соседу ключи, но не в этот раз. Дверь в квартиру металлическая. В полиции говорят, что не имеют права вскрывать ее. Единственный возможный вариант — поданное заявление в МЧС от жильцов по поводу сильного запаха.

«С помощью дворника — он на первом этаже живет — осмотрели его квартиру, вроде нигде на полу не лежит. Туалет и ванную никто исключить не может. Вот такая вещь у нас, просто беда», — посетовала Александрова.

Разговор с правоохранителями у коллег известного математика тоже не особенно сложился. Якобы люди, которые пытаются заявить в полицию об исчезновении Юрия Дудницына, ему никто. Не встречал давно математика и тот сосед, которому он доверял ключи от жилья. На звонки в дверь и по телефону ответа тоже нет. А родственники ученого живут в другом городе: как с ними связаться, неравнодушные знакомые математика не знают.

Нам даже кто-то из милиционеров сказал, что, может, он где-то бухает, потом объявится. Но вы же понимаете, что это не разговор Виктория Александрова математик.

«Я знаю, что еще какая-то женщина подавала заявление. Мы умоляли сотрудников полиции дать ее номер телефона. <…> Они сказали, что не имеют права. И следователь <…> быстро разговор закончил», — сказала женщина. Она оставила письмо в общественной приемной МВД и ждет ответной реакции.

Больше всего коллеги Дудницына опасаются, как бы 82-летний математик не попал в поле зрения недобросовестного человека. Своего давнего знакомого они описали как пожилого мужчину с «абсолютно трезвым мозгом», которого иногда мучает «давление и всякие системные заболевания».

«Мы уже и обзвонили все справочные скорой помощи, и в бюро несчастных случае подавали. <…> Нигде ничего. Мы уже в собесе узнали, что он никакие путевки не брал. У меня просто навязчивая идея, нам бы как-то получить его последние телефонные звонки. <…> Вот три человека, три женщины, сходим с ума и бесимся от своего бессилия, скажем так. Человек очень уважаемый», — подытожила специалист, признавшись, что не знает, как быть дальше.