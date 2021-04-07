Написавший учебники по алгебре Юрий Дудницын найден мертвым в Москве. Об этом сообщил портал kp.ru со ссылкой на источник.

В последний раз его видели живым 12 марта. В конце прошлого месяца знакомые мужчины забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Полиция начала поиски ученого, но они не принесли результатов.

Взламывать дверь в квартиру полицейские не могли. Ведь для этого нужно, чтобы соседи и родственники написали заявление. В итоге сосед математика обратился к правоохранителям только в апреле. Дудницына нашли мертвым в собственной квартире.

«При наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен. Давность наступления смерти: примерно 10 суток», — уточнил источник.

По предварительной информации, он скончался из-за сердечно-сосудистой недостаточности. По факту смерти начата проверка.

Юрию Дудницыну было 82 года. Он написал книги «Алгебра. Тематические тесты. 9-й класс» и «Алгебра и начала математического анализа. 10–11-й классы».