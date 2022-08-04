Работающим пенсионерам захотели дать право на налоговый возврат

Работающим пенсионерам предложили дать возможность получать социальный налоговый возврат. Для этого депутаты и сенаторы внесут законопроект на рассмотрение в Госдуму.

«Пенсионный социальный налоговый возврат (не путать с вычетом) в размере 50% от суммы налога на доходы, но не более 25 тысяч в год, смогут вернуть работающие пенсионеры в соответствии с нашей инициативой», — написал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что законопроект внесут в нижнюю палату парламента в четверг, 4 августа. Авторы документа хотят внести изменения во вторую часть Налогового кодекса. Для получения возврата пенсионеру потребуется подать заявление по окончании налогового периода. Деньги переведут в безналичной форме на банковский счет.

Как заявили депутаты и сенаторы, принятие законопроекта позволит частично компенсировать работающим пенсионерам те доходы, которые они недополучили из-за законодательных ограничений. Составители документа напомнили об отмене индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии.