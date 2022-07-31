Выплаты для работающих пенсионеров увеличат с 1 августа. Главное о грядущих переменах

С 1 августа вступят в силу новые законы, часть из них связана с экономической поддержкой россиян. Об этом рассказали в Telegram-канале Госдумы.

Начиная с последнего месяца лета для жителей России упростится оформление статус самозанятого. Теперь для этого нужно сделать пару кликов в «Госуслугах». Такую возможность также предоставят жителям ЛНР и ДНР.

В первый день августа правительство планово пересчитает страховые выплаты работающим пенсионерам. Сумму начислений обновят согласно инфляции. Одно из повышений пенсий предусмотрено для россиян пенсионного возраста, которые официально работали в 2021 году. Второе изменение касается граждан, которые прекратили свою трудовую деятельность с апреля текущего года. Также повысят фиксированную выплату для россиян, которым в августе исполняется 80 лет.

Кроме того, с 1 августа изменится порядок доступа к налоговой информации. Теперь передача ФНС данных о налогоплательщике другим лицам с его согласия не будет считаться разглашением тайны.

Другая часть законов вступит силу уже ближе к сентябрю. Среди них — обновление правил рекламы детского питания. Этот закон вступит в силу 25 августа. Теперь производителей обяжут указывать ряд нюансов, касающихся подхода к кормлению малыша.

Также 25 августа вступят в силу поправки к закону «Об оружии». Они опишут нововведения в контроле за продажей и хранением оружия.

В предпоследний день лета, 30 августа, Российской государственной библиотеке передадут ряд прав ИТАР-ТАСС.