Переводчик нацистской зондеркоманды Гельмут Оберлендер умер в Канаде в возрасте 97 лет. Он скончался в окружении семьи, так и не дождавшись решения властей Канады о депортации в Германию. В разных странах против него возбуждены уголовные дела. В России его обвиняли в убийстве сотен детдомовцев в Ейске и в причастности к геноциду тысяч евреев и цыган. Почему Канада не хотела его выдавать и что изменится в принципах депортации после этого случая — в материале «360».

Преступления Оберлендера

Оберлендер родился на Украине в 1924 году в семье этнических немцев. Когда началась война, Оберлендеру было 17 лет. Когда немцы захватили его деревню, он устроился к ним переводчиком. Позже мужчина заверял, что не хотел этого и взялся за работу из-за угрозы смерти за отказ от помощи.

В результате Гельмут Оберлендер оказался в зондеркоманде СС-10 А — она известна тем, что уничтожила примерно 20 тысяч человек в грузовиках, которые были оснащены газовыми камерами. Кроме того, это подразделение виновно в массовом убийстве детей — обитателей детского дома в Ейске. Трагедия произошла 9–10 октября 1942 года — в результате погибли 214 несовершеннолетних, в том числе несколько десятков тяжелобольных детей.

По данным документов, которые недавно рассекретила ФСБ, все дети были инвалидами. Когда их вывозили из детского дома, многие пытались убежать, но их заталкивали в грузовики силой. А на вопросы о том, что происходит, говорили, что везут на лечение в Краснодар или в баню. В результате всех несовершеннолетних убили и похоронили во рву.

По данным Федерального суда Канады и Центра Симона Визенталя, Оберлендер также причастен к массовому геноциду: подразделение, в котором он служил, занималось уничтожением на территории Украины евреев и цыган. Речь идет примерно о 23 тысячах человек, которые погибли от их действий.

Жизнь после войны и 26-летнее расследование

В 1944 году зондеркоманду СС-10 А расформировали, а Оберлендера перевели в вермахт, он продолжил воевать на Восточном фронте, пока не был ранен. После травмы его отправили в тыл, в обычную пехоту. Когда война закончилась, Оберлендер попал в плен к британской армии и смог затеряться среди остальных военнопленных. Это позволило ему жениться, отучиться на строителя и в 1954 году переехать в Канаду, куда после войны отправились десятки тысяч немцев.

Власти Канады начали расследование против него лишь через 40 лет — все это время нацист прожил спокойно. В 1995 году правительство подало иск о лишении гражданства 18 человек, в числе которых оказался Оберлендер. Расследование длилось до 2000 года. В результате суд признал недоказанным тот факт, что он скрыл информацию о службе в СС, когда приехал в страну.

Дело возобновили только в 2008 году, когда всплыли новые доказательства. На то, чтобы суд Канады выяснил степень причастности Оберлендера к убийствам, потребовалось еще девять лет. Однако окончательно лишить его гражданства не могли четыре раза: адвокаты затягивали процесс, утверждая, что он был вынужден служить нацистам под страхом смерти.

Окончательное решение Верховный суд Канады принял только в 2019 году, аннулировав гражданство Оберлендера. К тому моменту бывший эсэсовец входил в список Центра Симона Визенталя как один из самых разыскиваемых нацистов в мире — среди тех, кто до сих пор был жив.

Несмотря на лишение гражданства, Оберлендер продолжал жить в Канаде. Процесс депортации начался, но в какую именно страну его отправлять, было неясно. Его хотели заполучить Германия и Украина, а в 2019 году к ним присоединилась и Россия: против Оберлендера возбудили уголовное дело об убийствах более 30 тысяч жителей Ростовской области, в том числе детдомовцев из Ейска.

В результате рассмотрение вопроса о депортации Оберлендера началось только осенью 2020 года.

Смерть и последствия

Бывший эсэсовец Гельмут Оберлендер умер 22 сентября в возрасте 97 лет. Он скончался в своем доме в канадской Оттаве — рядом с ним находились родные и близкие, сообщил телеканал CBC. Из-за затянувшегося расследования он так и не получил наказания за свои преступления — как и сотни других нацистов.

По данным охотников на нацистских преступников, в Канаде смогли скрыться от правосудия около девяти тысяч человек, которые были причастны к уничтожению мирного населения во время Второй мировой войны. Многие из них спокойно прожили в стране до самой смерти, так и не ответив за свои действия. Некоторых даже не нашли, а тех, кого обнаружили, не сильно стремились привлечь к ответственности — как показывает пример Оберлендера.

Центр по делам Израиля и еврейского населения в Канаде призвал власти страны исправить ситуацию и пересмотреть иммиграционную систему. Только этот шаг позволит преступникам не оставаться безнаказанными за свои поступки.

«Мы призываем к тщательному пересмотру системы иммиграции и предоставления убежища в том, что касается предполагаемых военных преступников, с тем, чтобы те, кто, предположительно, совершал самые жестокие преступления, не могли избежать суда. Пародия на правосудие никогда не должна повториться в Канаде», — сказано в заявлении организации, которое процитировало РИА «Новости».

После смерти Оберлендера власти Канады заявили, что прекратят дело, которое возбудили против него. Такое решение приняли после ходатайства адвоката умершего, сообщила РИА «Новости» представитель управления по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB) Анна Пейп.

При этом в России отказались закрывать дело, которое возбудили против него. Посол РФ в Канаде Олег Степанов отметил, что страна до сих пор ждет юридических материалов от канадских властей. Кроме того, он выразил сожаление, что Оберлендер так и не получил по заслугам и смог избежать наказания. Степанов подчеркнул, что преступления против человечности не имеют срока давности.