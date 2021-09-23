Нацистский преступник Оберлендер умер в Канаде, не дожив до депортации

В Канаде умер пособник нацистов Гельмут Оберлендер. Он скончался в возрасте 97 лет, не дождавшись окончания суда по вопросу депортации. Об этом сообщило издание Global News.

Родственники Оберлендера подтвердили, что он тихо умер в своем доме в Онтарио в окружении близких. Его адвокат недавно обращался в Совет по делам иммиграции и беженцев с просьбой отложить слушание суда, на котором должны были решить вопрос, может ли Оберлендер остаться в Канаде, или его должны депортировать в Германию.

Оберлендер родился на Украине. Он состоял в нацистском эскадроне смерти, действовавшем на оккупированных гитлеровцами восточных землях за линией фронта. Оберлендер с 1941-го по 1943 год служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а», которая ответственна за убийство более двух миллионов человек, большинство из которых были евреями. Сам он говорил, что был призван на службу еще подростком под угрозой смерти и никогда не участвовал в убийствах людей. В 1954 году он переехал в Канаду, где спустя шесть лет получил гражданство, скрыв информацию о своем прошлом.

Ранее фотограф Артур Бондарь опубликовал снимки вторжения войск нацистской Германии в СССР.