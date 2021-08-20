Установлена личность выжившего воспитанника детдома после убийств нацистов в Ейске

Единственным выжившим во время убийств, совершенных нацистами, воспитанников детского дома в Ейске оказался Климентий Тен. Как сообщило РИА «Новости», личность выжившего установили в ходе расследования сотрудники фонда Александра Карелина.

Они изучили материалы Управления ФСБ по Краснодарскому краю, рассекреченные в октябре 2019 года. В ходе исследования могил и эксгумированных тел узнали личные данные погибших. СК завел уголовное дело по статье «Геноцид».

Воспитанников детского дома из Симферополя привезли в Ейск в начале Великой Отечественной войны. В августе 1942-го город попал в оккупацию. Уже осенью гитлеровские войска убили 214 детей в передвижных газовых камерах. Тела вывозили в сторону поселка Семеновка, где сбрасывали в противотанковые рвы.

Климентий Тен во время прихода нацистских войск в город находился на сельскохозяйственных работах, поэтому ему удалось избежать страшной участи. После освобождения Ейска расследованием массового убийства детей занимались две комиссии. Выживший мальчик помогал по личным вещам устанавливать личности погибших детей.

Найденные тела перезахоронили в центре города. Но считалось, что нашли останки не всех жертв.