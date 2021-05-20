facebook_pixel
    20 мая 2021, 08:32

    Трудовых мигрантов в России предложили заменить заключенными

    Анастасия Калинина

    Заключенных пора активнее привлекать на тех площадках, где сейчас работают трудовые мигранты. Такое мнение выразил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

    Трудовых мигрантов в России предложили заменить заключенными

    В Красноярске прошел координационный совет уполномоченных по правам человека.

    «Недавно Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить. Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», — передало РИА «Новости» его слова.

    Калашников пояснил, что в таком случае заключенные будут получать достойную зарплату, жить в общежитии или снимать квартиру. Работодатель может предоставить им условия для проживания с семьей. Он также обратился к омбудсменам с просьбой поднять эту тему в каждом регионе.

    Ранее Калашников сообщил, что за 10 лет в России число заключенных сократилось до 483 тысяч человек — почти в два раза. Это стало возможным благодаря совершенствованию уголовной политики, которая расширила возможности применения альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы.