Трудовых мигрантов в России предложили заменить заключенными

Заключенных пора активнее привлекать на тех площадках, где сейчас работают трудовые мигранты. Такое мнение выразил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

В Красноярске прошел координационный совет уполномоченных по правам человека.

«Недавно Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить. Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», — передало РИА «Новости» его слова.

Калашников пояснил, что в таком случае заключенные будут получать достойную зарплату, жить в общежитии или снимать квартиру. Работодатель может предоставить им условия для проживания с семьей. Он также обратился к омбудсменам с просьбой поднять эту тему в каждом регионе.

Ранее Калашников сообщил, что за 10 лет в России число заключенных сократилось до 483 тысяч человек — почти в два раза. Это стало возможным благодаря совершенствованию уголовной политики, которая расширила возможности применения альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы.