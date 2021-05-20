Нелегалам из «закрытых» стран продлят срок пребывания в России

Срок временного пребывания в России для незаконных мигрантов из стран, с которыми из-за пандемии закрыто сообщение, могут продлить до 90 дней. Об этом в пресс-центре МВД сообщили ТАСС.

Иностранцам из «закрытых» стран, которые незаконно находятся в России, необходимо подать заявление в произвольной форме в миграционный орган МВД по месту фактического пребывания. Там могут рассмотреть вопрос о продлении срока пребывания на территории РФ до 90 дней, сообщили в ведомстве.

Министерство внутренних дел также при взаимодействии с другими ведомствами определило порядок согласования вывозных рейсов и пропуска мигрантов через границы.

Президентский указ, который позволяет иностранцам временно работать в стране на законных основаниях, вступил в силу в апреле прошлого года. Он будет действовать до 15 июня.

Глава ФСИН Александр Калашников ранее предложил заменить трудовых мигрантов заключенными. Он отметил, что «это будет не ГУЛАГ», так как осужденным предоставят хорошие условия — они смогут получать достойную зарплату и снимать жилье.