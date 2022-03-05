Люди с темной биографией. Наемники едут на Украину из разных стран и с разными целями

Ряды украинских нацбатальонов пополняют наемники из других стран, среди которых есть люди с темной биографией. При этом многие государства не одобряют стремления своих граждан ехать на Украину. Вот только цели у наемников разные — пока одни зарабатывают на чужих конфликтах, другие действуют в угоду политике и даже международного терроризму.

Иностранные наемники на Украине

О том, что на Украине в рядах нацбатальонов воюют иностранные наемники, говорил и российский президент, и власти ДНР, их участие открыто признает Владимир Зеленский. Даже немецкое МВД предупредило о том, что на Украину из страны выехали правые экстремисты.

Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что в последние дни среди националистов на Украине заметили джихадистов, у которых есть опыт боев в Сирии.

«Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — отметил Путин.

Он добавил, что обычная для них тактика — размещать военную технику в жилых кварталах и рядом с больницами и школами.

Кроме Германии и Сирии наемники приезжают из Африки и восточноевропейских стран, помощь частных военных компаний предлагают и США.

Агитационная кампания по набору наемников

Военная разведка США развернула целую масштабную агитационную кампанию по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуют сотрудников американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшен». Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Только на минувшей неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве», — процитировало Конашенкова издание «Газета.ru».

Минобороны уже вызвало военного атташе Хорватии. Тем временем Владимир Зеленский объявил о создании «Интернационального легиона обороны», в который пригласил иностранцев. Более того, украинский президент объявил о введении безвизового режима для тех, кто хочет воевать на стороне Украины.

«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», — заявил Зеленский в видеообращении.

Люди с темной биографией

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с «360» подчеркнул, что нацбатальоны принимают людей с темной биографией.

«Считаю, что проводится работа по ранжированию банд террористического подполья сирийского. Они действуют под чутким руководством американских спецслужб, которые работают в Идлибе», — пояснил Михайлов.

Из них, по его словам, отбирают людей, которые внешне похожи на славян либо выходцев с территории бывшего СССР, которых обработали и которым предоставили возможность участия в террористических организациях. Именно их, по версии Михайлова, перебрасывают на Украину в качестве организаторов и исполнителей «самых грязных военных преступлений», в том числе против мирных жителей.

Из каких стран наемники едут на Украину?

На Украину прибывают наемники в первую очередь из Польши и Хорватии. Об этом RT рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

В ряде европейских СМИ сообщили, что многие иностранцы готовы пополнить ряды украинской армии. Так, The New York Times пишет о желающих из Франции. В статье говорится о вчерашних студентах и агентах недвижимости, которые якобы готовы взять оружие в руки. О том, что некоторые жители Великобритании и Швеции также стремятся воевать, написал и Euronews. Сейм Латвии даже разрешил своим гражданам служить в украинских войсках.

Однако не все власти согласны отправлять своих граждан на Украину. Французский телеканал TF1 Info рассказал, что во Франции задержали 14 военных украинского происхождения из легиона. Их подозревают в попытке присоединиться к конфликту на Украине.

Тем временем официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что не рекомендует гражданам Соединенного Королевства воевать на Украине.

Слишком дорого

При этом нигерийские наемники пожаловались на поборы за отправку воевать на стороне ВСУ. По их словам, посольство Украины в Нигерии установило сбор в 580 тысяч наир (порядка тысячи долларов) для желающих поехать воевать. Об этом сообщило издание Sahara Reporters.

«Они сказали, что мы должны предоставить доказательства военного опыта, паспорта и тысячу долларов на билеты и прочее. Требование [иметь сумму] в размере тысячи долларов слишком высокое», — заявил военный, назвавшийся Адиквой.

Лететь на Украину мужчина собрался, так как его уволили из нигерийской армии. Он покинул служебный пост без разрешения, чтобы навестить беременную жену. За участие в операции ВСУ, рассказал Адиква, нигерийцам предложили 3,3 тысячи долларов в месяц.

«Я хочу поехать на Украину, потому что я военный. Я воевал в Либерии. Я воевал в Сьерра-Леоне. Я был в составе 33-го батальона. Когда я работал в ООН в Косове, меня обучали украинские солдаты тому, как стрелять и управлять танками и БТР. Я могу вести их очень хорошо», — заключил нигериец.

Способны ли наемники переломить ход спецоперации?

Наемники в состоянии действовать как диверсионные группы. Более того, есть наемники, которые умеют работать на определенном оружии, например снайперы. Но такие функции могут выполнять европейцы, где есть нужное вооружение. Об этом «360» рассказал военный историк Юрий Кнутов. Он уверен, что сейчас, помимо «отмороженных», на Украину поедут инструкторы и даже спецназ.

«Это больше прикрытие, чтобы перебросить военнослужащих НАТО под видом добровольцев. В этом и есть опасность — втягивание НАТО в военный конфликт, медленное, но агрессивное втягивание. Оно может привести к тому, что НАТО втянется в конфликт уже напрямую. В этом опасность затеи Зеленского, Вашингтона и Брюсселя», — пояснил Кнутов.

А вот директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный уверен, что переломить ход спецоперации наемникам не под силу. Ведь речь идет в основном о снайперах, стрелках, пехотинцах, пулеметчиках. Это не «накачка» Украины вооружением.

«Наемники не приезжают на танках, огнеметных установках и иных транспортных средствах, которые могут использоваться в боевых действиях. Они не привозят с собой дальнобойных орудий. Появление этих людей в рядах ВСУ — скорее, психологическая атака на наших военнослужащих <…> и моральная поддержка нацикам, которые воюют против наших», — отметил Подлесный.

Он подчеркнул — сколько бы наемников ни приехало на Украину, далеко не факт, что это будут способные воевать люди.