Немецкие неонацисты поехали воевать на Украине

Министерство внутренних дел Германии получило сведения о том, что немецкие неонацисты собрались участвовать в боевых действиях на Украине. С таким заявлением выступил представитель ведомства на брифинге в Берлине.

По его словам, точных данных о количестве таких неонацистов МВД не предоставило. Но у ведомств в сфере безопасности есть информация о том, что число таких случаев невысокое, написало РИА «Новости».

«Немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. <…> Это значительно менее 10 случаев», — сказал он.

Сотрудник министерства уточнил, что в МВД также есть данные о том, что жители Германии из правоэкстремистских кругов не просто хотят принимать участие в боевых действиях, а уже выехали на Украину.

Ранее о том, что на украинской территории действуют неонационалистические формирования, сообщал президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — сказал глава государства.

О том, что националисты не дают мирным жителям и иностранным гражданам покинуть Харьков и Киев, ранее также заявляли и в Минобороны РФ.