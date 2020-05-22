На Украине отсрочили строительство «Стены» на границе с Россией. Зеленскому это только на руку

«Изначально, в разгар боевых действий в Донбассе в 2014 году, идею строительства „Стены“ на границе с РФ народ Украины в большинстве своем поддерживал. К тому же эта идея и начало реализации самого проекта были умело использованы предыдущей властью и политической силой во главе с Арсением Яценюком в ходе предвыборной кампании в Раду», — об этом в разговоре с «360» заявил украинский политолог Максим Яли.

По его словам, кратковременный эффект это дало — партия Яценюка «Народный фронт» заняла первое место по партийным спискам. Однако после окончания выборов строительство застопорилось, а цена проекта начала пересматриваться в сторону повышения. С того момента в украинских СМИ тема строительства «Стены» фактически исчезла. Тем более что остановить полномасштабное вторжение, учитывая ее особенности, она не может в принципе, считает собеседник «360».

Он уверен, что проект максимум усилит контроль над границей. Однако, учитывая протяженность границы с Россией, это строительство является достаточно серьезным вызовом для бюджета страны. Тем более в условиях пандемии коронавируса и грозящего Украине после карантина экономического кризиса.

Остановить строительство „Стены“ из политических мотивов именно сейчас стоит, как и добавить надежды прекратить войну с РФ в Донбассе. Безусловно, Россия негативно воспринимает строительство „Стены“ как проявление воинственности украинской стороны, считая себя посредником, а не участником конфликта в Донбассе Максим Яли украинский политолог.

Политолог добавил, что не случайно строительство отложили именно до 2025 года — до момента окончания нынешней президентской каденции. Избиратели Зеленского, проголосовавшие за него в прошлом году, так как хотят завершения конфликта в Донбассе, поддержат такую идею или как минимум не будут возражать. А сейчас их поддержка перед предстоящими выборами в местные советы для партии президента крайне важна. «Это и есть главный внутренний мотив принятия этого решения», — заключил Яли.

Возвести «Стену» предложил еще бывший премьер-министр Арсений Яценюк в 2014 году. Проект задумывался как линия фортификационных сооружений на границе с РФ протяженностью две тысячи километров. Власти рассчитывали завершить стройку в течение шести месяцев. Но сроки завершения строительства продлили сначала на 2018 год, затем — до 2021. К середине прошлого года работы выполнили лишь на 30%. Тем временем стоимость проекта составляет примерно 153 миллиона долларов.