    21 мая 2020, 17:26

    Пушков назвал год Зеленского-президента временем «невыполненных обещаний»

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал своих избирателей. Его работу на главном посту страны можно назвать временем «невыполненных обещаний». Так считает сенатор Алексей Пушков, сообщило РИА ФАН.
    Пушков назвал год Зеленского-президента временем «невыполненных обещаний»

    «Это президентство невыполненных обещаний и упущенных возможностей. Зеленский должен был расчистить авгиевы конюшни коррупции, найти баланс отношений с Россией», — отметил он.

    Кроме того, президент Украины не вышел на путь прогресса по решению ситуации с Донбассом. Киев до сих пор не готов обсуждать особый статус ДНР и ЛНР и не в состоянии обеспечить разведение сил. Помимо этого Зеленский не смог оживить экономику.

    «Нельзя сказать, что Зеленский приобрел больших сторонников в лице Запада. Американский президент Дональд Трамп не видит в нем равного партнера, он не доказал свои способности к лидерству», — заявил Пушков.

    А еще Зеленский обещал разобраться с бывшими руководителями Украины, но так этого и не сделал. Во время дебатов глава государства говорил: «Петр Алексеевич, я ваш приговор», напомнил Пушков. За год президентства Зеленского никто больше не слышал про этот приговор.

    Правда, Пушков нашел и положительные моменты в президентстве бывшего актера: «Зеленский отошел от политики, которую Порошенко проводил сознательно, политики маневрирования на грани войны с Россией». А еще во время Зеленского произошел обмен пленными.

    За год Зеленский потерял 32% рейтинга: он опустился с 73 до 41%. «Если так пройдет еще год, это будет уровень Петра Порошенко», — подытожил Пушков.