Пушков назвал год Зеленского-президента временем «невыполненных обещаний»

«Это президентство невыполненных обещаний и упущенных возможностей. Зеленский должен был расчистить авгиевы конюшни коррупции, найти баланс отношений с Россией», — отметил он.

Кроме того, президент Украины не вышел на путь прогресса по решению ситуации с Донбассом. Киев до сих пор не готов обсуждать особый статус ДНР и ЛНР и не в состоянии обеспечить разведение сил. Помимо этого Зеленский не смог оживить экономику.

«Нельзя сказать, что Зеленский приобрел больших сторонников в лице Запада. Американский президент Дональд Трамп не видит в нем равного партнера, он не доказал свои способности к лидерству», — заявил Пушков.

А еще Зеленский обещал разобраться с бывшими руководителями Украины, но так этого и не сделал. Во время дебатов глава государства говорил: «Петр Алексеевич, я ваш приговор», напомнил Пушков. За год президентства Зеленского никто больше не слышал про этот приговор.

Правда, Пушков нашел и положительные моменты в президентстве бывшего актера: «Зеленский отошел от политики, которую Порошенко проводил сознательно, политики маневрирования на грани войны с Россией». А еще во время Зеленского произошел обмен пленными.

За год Зеленский потерял 32% рейтинга: он опустился с 73 до 41%. «Если так пройдет еще год, это будет уровень Петра Порошенко», — подытожил Пушков.